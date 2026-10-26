بأكثر من تريليون دولار.. الذهب يتصدر تداولات المستثمرين في الإمارات

كشف أحدث تقرير لـ«كابيتال دوت كوم»، عن تحولات بارزة في سلوك المتداولين في دولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2026؛ إذ استحوذ الذهب على النصيب الأكبر من نشاط التداول، فيما بلغت القيمة الإجمالية للتداولات 1.06 تريليون دولار عبر 17.5 مليون صفقة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت نسبة استخدام أوامر وقف الخسارة إلى 18.30%، مقارنةً بـ17.08% في النصف الثاني من عام 2025، بما يعكس توسعاً تدريجياً في استخدام أدوات الحد من المخاطر. ومع ذلك، لا تزال نسبة الاستخدام في الإمارات تتجاوز بقليل نصف المستويات المسجلة في ألمانيا (34.06%) وهولندا (32.81%) وبولندا (32.16%).

وقال طارق شبيب، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كابيتال دوت كوم: «حافظ الذهب على موقعه في صدارة تداولات المستثمرين في الإمارات، بالتزامن مع ما شهده النصف الأول من 2026 من حالة عدم يقين اقتصادي وجيوسياسي حول العالم، وهو ما يعكس دوره الراسخ في المنطقة وسيلة لحفظ القيمة. غير أن الإشارة الأهم في هذه البيانات تكمن في الإقبال المتزايد تدريجياً على أوامر وقف الخسارة؛ فأن يحدد المتداول مسبقاً حجم الخسارة التي يقبل بها هو من أبجديات الانضباط في التداول، وتتضاعف أهمية ذلك حين تتسارع حركة الأسواق. أما الفجوة القائمة مع الأسواق الأوروبية، فتُظهر أن أمامنا شوطاً لم نقطعه بعد، وفرصاً للمزيد من التقدم».

الذهب يحافظ على صدارته

استحوذ الذهب على 54% من حجم تداولات عملاء كابيتال دوت كوم في الإمارات خلال النصف الأول. كما تصدرت الإمارات الأسواق السبعة من حيث حجم التداول، بقيمة بلغت 1.06 تريليون دولار عبر 17.5 مليون صفقة. وسجلت أسعار الذهب قمماً متتالية في يناير، مدفوعة بمشتريات البنوك المركزية وضعف الدولار الأمريكي والتوترات الجيوسياسية.

وعلى المستوى العالمي، اتجه النشاط نحو أسهم التكنولوجيا الأمريكية في الربع الثاني، بينما حل مؤشر US Tech 100 في المملكة المتحدة متقدماً على الذهب خلال النصف الأول بأكمله. في المقابل، ظل نشاط المتداولين في الإمارات متركزاً على الذهب طوال الفترة.

وأظهرت صدمة إمدادات النفط في مارس مدى سرعة تغير النشاط المدفوع بالأخبار. فقد ارتفعت التداولات على النفط الخام الأمريكي الفوري بقوة خلال الشهر، قبل أن تتراجع في كل من الأشهر الثلاثة التالية مع انحسار علاوة المخاطر.

ويستند التقرير إلى تحليل 80.9 مليون صفقة مغلقة نُفذت عبر منصة كابيتال دوت كوم العالمية بين يناير ويونيو 2026. ومن بينها، نُفذت نحو 32.2 مليون صفقة، بما يعادل قرابة 40% من إجمالي صفقات المنصة، في ألمانيا وهولندا وبولندا وإيطاليا وأستراليا والمملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وهي الأسواق السبعة التي شملها التحليل على مستوى الدول.