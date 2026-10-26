ميناء خليفة يتقدم إلى المرتبة 34 عالمياً بنمو 21.6 % في مناولة الحاويات

تقدم ميناء خليفة التابع لمجموعة موانئ أبوظبي خمسة مراكز إلى المرتبة 34 عالمياً ضمن قائمة «لويدز» لأفضل 100 ميناء حاويات لعام 2026، محققاً أعلى معدل نمو بين أكبر 40 ميناء في التصنيف، بدعم من نمو أحجام المناولة وتوسعة الطاقة الاستيعابية وتعزيز شبكة الربط البحري.

وبحسب بيانات التصنيف المستندة إلى نتائج عام 2025، ناولت محطات الحاويات الثلاث في الميناء 6.6 ملايين حاوية نمطية، مقارنة بنحو 5.42 ملايين حاوية في 2024، بنمو سنوي بلغ 21.6 %. ومنذ دخوله القائمة للمرة الأولى عام 2019 في المرتبة 95، تقدم الميناء 61 مركزاً، ما يعكس توسع عملياته وتعاظم دوره في حركة التجارة العالمية.

وجاء النمو مدفوعاً بارتفاع معدلات الإشغال والطلب في السوق وإضافة طاقات استيعابية جديدة، إلى جانب أداء محطة «سي إم إيه تيرمينالز ميناء خليفة»، التي ناولت أكثر من 1.3 مليون حاوية نمطية خلال أول عام كامل من تشغيلها، بعد افتتاحها في يناير 2025. وتعمل محطات الميناء بالتعاون مع شركات الشحن العالمية «سي إم إيه سي جي إم» و«كوسكو» و«إم إس سي».

وقال سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ في مجموعة موانئ أبوظبي، إن التقدم في التصنيف يعكس الاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية والطاقة الاستيعابية والتكنولوجيا وشبكات الربط، إلى جانب كفاءة العمليات وثقة المتعاملين وقوة الشراكات الاستراتيجية.

وتواصل المجموعة تنفيذ توسعات تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية السنوية لمحطة «سي إم إيه تيرمينالز ميناء خليفة» بنحو 50 %، لتصل إلى 2.7 مليون حاوية نمطية. ومع اكتمال الأعمال، سترتفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية للميناء إلى 10.5 ملايين حاوية نمطية سنوياً.

ويجمع ميناء خليفة بين شبكات النقل البحري والبري والسكك الحديدية، ويرتبط بمنظومة المجموعة اللوجستية التي تشمل الموانئ الجافة ومرافق الشحن والمناطق الصناعية، بما يدعم انسيابية حركة البضائع ويعزز مكانة أبوظبي مركزاً للتجارة والخدمات اللوجستية والصناعة.