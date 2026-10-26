«وصل» و«سانجيونج» تبحثان فرصاً تطويرية بـ 10 مليارات درهم في دبي

وقّعت مجموعة وصل اتفاقية استراتيجية مع شركة «سانجيونج إنجينيرينغ آند كونستركشن»، بهدف تعزيز الشراكة الممتدة بين الجانبين واستكشاف فرص التعاون في مشاريع تطويرية مرتقبة في دبي، تُقدّر قيمتها بنحو 10 مليارات درهم على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وتجمع الشراكة بين خبرات وصل في تطوير الأصول العقارية وإدارتها، والإمكانات الهندسية والإنشائية التي تتمتع بها سانجيونج، بما يدعم توجه المجموعة نحو تنفيذ مشاريع تركز على الجودة والاستدامة وتعزيز القيمة على المدى الطويل.

وتستند العلاقة بين الجانبين إلى عقود قائمة تبلغ قيمتها نحو 2.7 مليار درهم، فيما توفر مذكرة التفاهم إطاراً لتوسيع التعاون في المشاريع المستقبلية، مع التركيز على التميز الهندسي، ورفع القيمة المضافة، وتقديم عروض تنافسية من الناحية التجارية، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لوصل.

وقال هشام القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل، إن الشراكة الممتدة مع سانجيونج تعكس أهمية التعاون مع شركاء يتمتعون بخبرات متميزة ويتشاركون الالتزام بالجودة. وأضاف أن الاتفاقية تتيح البناء على الخبرات المشتركة وتعزيز التعاون في تنفيذ خطط المجموعة لتطوير مجموعة من المشاريع في مختلف أنحاء دبي، بما يسهم في نمو المدينة وازدهارها.

من جانبه، قال ونغ كي كيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة «جلوبال ساي-آيه»، الشركة الأم لسانجيونج إنجينيرينغ آند كونستركشن، إن الشراكة تعزز التزام المجموعة بدعم رؤية دبي للنمو المستدام، مؤكداً تطلعها إلى توظيف خبراتها الفنية وإمكاناتها التقنية للمساهمة في مشاريع وصل المستقبلية ودعم الازدهار طويل الأمد في المنطقة.

وتأتي الاتفاقية في إطار مساعي وصل لمواصلة تنمية محفظة مشاريعها في قطاعات رئيسية، من بينها الضيافة والتطوير العقاري، عبر الجمع بين الخبرات العالمية والمعرفة بالسوق المحلية. وتشمل محفظة المجموعة مشاريع متنوعة، من الأبراج والوجهات المتميزة إلى المجتمعات السكنية الفاخرة المتكاملة، ومن بينها مشروع «عقارات جميرا للغولف – الفصل التالي».