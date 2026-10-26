سوق دبي يرتفع بمكاسب ملياري درهم.. وصعود أغلب البورصات العربية

صعد مؤشر سوق دبي المالي، الاثنين، مرتفعاً بنسبة 0.31%، أو ما يعادل 17.5 نقطة، مسجلاً 5751.72 نقطة، محققاً مكاسب جاوزت ملياري درهم، بدعم أسهم الصناعة، لا سيما سهمي «سالك» و«تاكسي دبي».

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 956.1 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية، وصولاً إلى 958.14 مليار درهم بنهاية جلسة اليوم.

وقاد «سالك» و«تاكسي دبي» ارتفاعات 25 سهماً في سوق دبي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ 133.4 مليون درهم، ليغلق مستقراً عند 11.14 درهماً.

وصعدت أسهم أمان 7.14%، ومصرف السلام السودان 4.60%، واتحاد إنيرجي 4%، ووطنية إنترناشيونال 3.55%، وسالك 2.8%، في حين انخفضت أسهم سلامة 4.7%، وبنك السلام- البحرين 1.43%، ودبي للاستثمار 1.08%، وشعاع 0.88%، ودبي الإسلامي 0.70%.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم شركة مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» بقيمة إجمالية 51.8 مليون درهم، إذ تم تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على نحو 33.9 مليون سهم من أسهم الشركة بسعر تنفيذ 1.53 درهم للسهم.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 35 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 273.94 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 238.96 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كذلك، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 55% إلى مستوى 9640.79 نقطة، رابحاً مكاسب ناهزت 9.6 مليارات درهم.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 157.9 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز»، جاذباً 120.4 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بسيولة 101.3 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم سبيس42 4.8%، وأمريكانا للمطاعم 4.76%، وبنك الشارقة 3.8%، وبريسايت 3.66%، وجلفار 3.26%، في المقابل، تراجعت أسهم أوراسكوم 4.97%، وطيران أبوظبي 2.24%، وأدنوك للغاز 1.58%، والشارقة للأسمنت 1.4%، وأدنوك للإمداد 1.01%.

مكاسب

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب تضاف إلى رأسمالها السوقي جاوزت 11.6 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.464 تريليونات درهم في آخر جلسات الأسبوع الماضي وصولاً إلى 3.476 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.518 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و958.14 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

الأسواق العربية

على مستوى البورصات العربية، شهدت أغلب المؤشرات ارتفاعاً في الأداء، إذ صعد «تاسي» السعودي 3.43%، والكويتي 1.97%، والقطري 2.75%، ومسقط 1.09%، في حين تراجعت بورصة البحرين 0.15%، وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر بورصة مصر بنسبة 1.66%.

السعودية

وتفصيلاً، قفز مؤشر السوق السعودي (تاسي) بنسبة 3.43% ليغلق عند 9762 نقطة، مسجلاً أكبر ارتفاع يومي منذ عام، وبتداولات 5.2 مليارات ريال.

وصعد سهما مصرف الراجحي وأرامكو السعودية بنسبة 2%، وارتفعت أسهم معادن وأكوا وسليمان الحبيب والأهلي السعودي ومصرف الإنماء وبي إس إف وسابك والعربي الوطني بنسب تراوحت بين 4 و7%.

مصر

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة الاثنين، فيما خسر رأس المال السوقي 46.388 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.731.784 تريليونات جنيه.

وخسر المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 1.66% ليغلق عند مستوى 48416 نقطة، فيما هبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 1.68% ليغلق عند مستوى 59953 نقطة، بينما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 1.67% ليغلق عند مستوى 22592 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 0.23% ليغلق عند مستوى 15317 نقطة، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 0.24% ليغلق عند مستوى 21014 نقطة.

الأردن

ارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.79%، عند 4150 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 15.9 مليون دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 1.61 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.72 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.37 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 49 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و18 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.