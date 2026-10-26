الاتحاد للطيران تطلق أربع رحلات أسبوعية مباشرة بين أبوظبي وكالغاري

أطلقت الاتحاد للطيران، رحلاتها المباشرة بين أبوظبي ومدينة كالغاري الكندية، لتصبح كالغاري ثاني وجهة للشركة في كندا بعد تورنتو، وذلك بواقع أربع رحلات أسبوعياً على متن طائرات «بوينغ 787 دريملاينر».

يأتي إطلاق خط كالغاري ضمن توسع الاتحاد للطيران في السوق الكندية، مكملاً خدماتها القائمة إلى تورنتو، وداعماً لربط المسافرين والشركات بين الإمارات وكندا والأسواق الأخرى، ضمن شبكة الشركة العالمية، كما يعزز فرص تنمية حركة السفر والسياحة والتجارة والاستثمار بين الجانبين.

وصلت الرحلة الافتتاحية «EY29» إلى مطار كالغاري الدولي، صباح اليوم، بحضور ممثلين عن حكومة مقاطعة ألبرتا والمطار وقطاع الطيران، إيذاناً ببدء الخدمة الجديدة، التي توفر ربطاً جوياً مباشراً بين أبوظبي وغرب كندا.

وتتيح الرحلات الجديدة للمسافرين من كالغاري الوصول إلى شبكة وجهات الاتحاد للطيران في دول مجلس التعاون الخليجي والهند وآسيا وأفريقيا، فيما توفر للمسافرين القادمين عبر شبكة الشركة إمكانية الوصول إلى كالغاري ومناطق الجذب السياحي والطبيعي في مقاطعة ألبرتا، بما فيها منتزها بانف وجاسبر الوطنيان، وجبال روكي الكندية.

وقال الكابتن ماجد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات التشغيلية وتجربة الضيوف في الاتحاد للطيران، إن إطلاق الخط الجديد يندرج ضمن خطط الشركة لتوسيع شبكتها، وتعزيز أسطولها، والارتقاء بتجربة المسافرين، مشيراً إلى أن الخدمة تتيح فرصاً جديدة للمسافرين والشركات والمجتمعات في أبوظبي وغرب كندا.

وأضاف أن الخط الجديد يفتح خيارات للسفر إلى كندا لأغراض السياحة والأعمال، ويتيح للمسافرين من غرب كندا استكشاف أبوظبي وما توفره من وجهات ثقافية وترفيهية، من بينها جامع الشيخ زايد الكبير وجزيرة السعديات ومعالم جزيرة ياس، إلى جانب الاستفادة من برنامج التوقف المؤقت الذي تقدمه الشركة لزيارة العاصمة الإماراتية.

وأكد المسؤولون في ألبرتا وكالغاري أهمية الخط الجديد في تعزيز الربط الدولي، ودعم حركة السفر والتبادل التجاري والسياحي، حيث قال جوزيف شو، وزير العمل والاقتصاد والتجارة والهجرة في ألبرتا، إن الرحلات المباشرة إلى أبوظبي ستربط شركات المقاطعة ومسافريها بأسواق وفرص جديدة في منطقة الخليج وخارجها، وتسهم في دعم العلاقات التجارية والاستثمارية والسياحية، فيما أشار كريس دينسديل، الرئيس والمدير التنفيذي لمطارات كالغاري، إلى أن الخدمة الجديدة تعزز اتصال المدينة بالأسواق الدولية، وقالت أليشا رينولدز، الرئيسة والمديرة التنفيذية لهيئة السياحة في كالغاري، إن الخط يدعم استقطاب المزيد من الزوار للتعرف إلى معالم المدينة الطبيعية وتجاربها السياحية.

وتشغل الاتحاد للطيران الرحلات الجديدة بطائرات «بوينغ 787 دريملاينر»، التي تضم مقصورات لدرجتي الأعمال والسياحية، وتوفر خدمات السفر على الرحلات الطويلة.