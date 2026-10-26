333 مليون درهم أرباح البنك العربي المتحد في 9 أشهر بنمو 6%

سجل البنك العربي المتحد صافي أرباح قدرها 333 مليون درهم خلال تسعة أشهر، بزيادة نسبتها 6% على أساس سنوي، ما يعكس مرونة نموذج أعماله ونهجه الحكيم في إدارة المخاطر، وذلك في ظل استمرار حالة التقلبات الإقليمية في المنطقة والتحديات التي تشهدها بيئة التشغيل بشكل عام. وقد جاءت هذه النتائج مدفوعةً بالنمو المستمر في الدخل التشغيلي بنسبة 12% على أساس سنوي، إلى جانب الإدارة المنضبطة للنفقات وعكس مخصصات الإئتمان نتيجة التسوية الناجحة للقروض المتعثرة.

كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 16% على أساس سنوي ليصل إلى 28 مليار درهم، مدعوماً بالنمو في محفظة القروض والسلف والتمويل الإسلامي التي زادت بنسبة 12% لتصل إلى 16 مليار درهم، في حين ارتفعت الاستثمارات بنسبة 23% لتصل إلى 9 مليارات درهم. وسجلت ودائع العملاء ارتفاعاً بنسبة 27% على أساس سنوي لتصل إلى 18 مليار درهم.

وارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 12% على أساس سنوي ليصل إلى 648 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة بـ 580 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2025، مدفوعاً بارتفاع صافي دخل الفوائد (بزيادة 15% على أساس سنوي) ونمو الأصول.

ونما صافي أرباح الربع الثالث من عام 2026 بنسبة 5% مقارنة بالربع السابق، وبنسبة 23% على أساس سنوي، ليصل إلى 132 مليون درهم.

وشهدت مؤشرات جودة الأصول تحسناً ملحوظاً خلال الربع نتيجة التسوية الناجحة للقروض المتعثرة؛ حيث تحسنت نسبة القروض غير العاملة (NPL) لتصل إلى 0.5% مقارنة بـ 2.7% في نهاية يونيو 2026، كما تعززت نسبة تغطية المخصصات لتصل إلى 338% مقارنة بـ 101% في نهاية يونيو 2026. وظل وضع السيولة ورأس المال لدى البنك قوياً وفي حدود المتطلبات التنظيمية، حيث بلغت نسبة السلف إلى الموارد المستقرة (ASRR) 72 %، ونسبة الأصول السائلة المؤهلة (ELAR) 15 %، ونسبة كفاية رأس المال الإجمالية 20.7%، ونسبة الشق الأول من رأس المال (CET1) 16.8 %.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد، شريش بيديه: «يعكس أداؤنا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 متانة ومرونة نموذج أعمالنا مدعوما بالنتائج القوية التي حققتها قطاعات أعمالنا الرئيسية. فقد واصلنا تعزيز مكانتنا في القطاع المصرفي، وتعميق علاقاتنا مع العملاء، ووضع الأسس اللازمة للمرحلة المقبلة من مسيرة نموّنا وتطورنا.

كما نواصل الارتقاء بتجربة عملائنا من خلال تطوير قدراتنا الرقمية، وتنويع منتجاتنا وحلولنا، وتقديم خدمات مصرفية أكثر تكاملاً. وتسهم هذه الجهود في توفير حلول تواكب الاحتياجات المتغيرة لعملائنا، وتلبي متطلباتهم المتنامية في إنجاز معاملاتهم المصرفية وإدارة أعمالهم بكفاءة ومرونة.

ويمثل تصنيف البنك العربي المتحد في المرتبة العاشرة عالمياً ضمن فئته في قائمة فوربس لأفضل البنوك أداءً في العالم لعام 2026 تقديراً دولياً للتقدم الذي يواصل البنك تحقيقه على صعيد أدائه وتنفيذ استراتيجيته.

ومع دخولنا الربع الأخير من العام، يبقى تركيزنا منصبّاً على تسريع وتيرة الابتكار والتحول الرقمي، وتعزيز الكفاءة التشغيلية ومعايير الحوكمة وإدارة المخاطر، بما يدعم استدامة أداء البنك ونموّه على المدى الطويل».