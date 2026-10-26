الرئيس التنفيذي لـ«إمباور» ضمن قائمة «فوربس الشرق الأوسط» لقادة الاستدامة

اختارت مجلة «فوربس الشرق الأوسط» أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، ضمن قائمتها لقادة الاستدامة البارزين في قطاع الطاقة والمرافق بالشرق الأوسط، تقديراً لإسهاماته في ترسيخ ممارسات الاستدامة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد في المنطقة.

وضمت القائمة 145 قائداً من 17 قطاعاً، ممن أسهموا في دفع أجندة الاستدامة في الشرق الأوسط، فيما تصدرت دولة الإمارات المشاركات بوجود 75 قائداً مقيماً فيها، في مؤشر يعكس تنامي دورها في دعم المبادرات والممارسات المرتبطة بالتنمية المستدامة.

ويأتي هذا التكريم في ظل تنامي توجه الشركات في المنطقة إلى دمج الاستدامة في صميم عملياتها التشغيلية، والاستفادة من الأتمتة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في قياس استهلاك الطاقة والمياه والانبعاثات وإدارتها بكفاءة أكبر. وتتيح هذه التقنيات تحسين استخدام الموارد وتعزيز الأداء التشغيلي، إلى جانب الحد من الأثر البيئي للأنشطة الاقتصادية.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، إن هذا التكريم يعكس أهمية مواصلة دمج الاستدامة في مختلف جوانب العمليات التشغيلية، وتطوير حلول مبتكرة تعزز كفاءة الطاقة والاستخدام الأمثل للموارد.

وأضاف: «نؤمن في إمباور بأن توظيف التكنولوجيا المتقدمة والابتكار يشكل ركيزة أساسية لتطوير قطاع تبريد المناطق، ودعم الجهود الرامية إلى الحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية».

وأكد حرص المؤسسة على مواصلة تطوير عملياتها وتبني أفضل الممارسات والتقنيات التي تعزز كفاءة الأداء وتدعم التوجه نحو مستقبل أكثر استدامة، مشيراً إلى أن تحقيق أهداف الاستدامة يتطلب تكامل الجهود بين مختلف القطاعات، والاستثمار المستمر في الحلول التي تحقق قيمة بيئية واقتصادية طويلة الأمد.

ويبرز اختيار بن شعفار الدور الذي يؤديه قطاع تبريد المناطق في دعم كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الموارد، من خلال توفير حلول تبريد مركزية تسهم في تحسين كفاءة التشغيل. كما يسلط الضوء على توجه «إمباور» نحو توظيف الابتكار والتقنيات المتقدمة في تطوير خدماتها وعملياتها، بما يتماشى مع مستهدفات دولة الإمارات وإمارة دبي في مجال التنمية المستدامة والعمل المناخي.