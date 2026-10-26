«فرانشايز الإمارات» تعقد 312 اجتماعاً في إسطنبول لفتح أسواق جديدة للعلامات الوطنية

اختتمت رابطة الإمارات للفرانشايز، التابعة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مشاركتها في الدورة الرابعة والعشرين من معرض «هل تصبح شريكاً امتيازياً؟» في إسطنبول بتركيا، بمشاركة 6 علامات تجارية إماراتية، في خطوة تستهدف توسيع انتشار العلامات الوطنية، واستكشاف فرص التوسع والشراكات التجارية في الأسواق الدولية.

وشهدت المشاركة عقد 312 اجتماعاً للأعمال مع مستثمرين وشركاء محتملين، إلى جانب استكشاف فرص للتوسع عبر الامتياز التجاري والتوزيع والتوريد، كما عقدت الرابطة في جناحها ما لا يقل عن 90 اجتماعاً مع مسؤولين وخبراء ومستثمرين في قطاع الامتياز التجاري، بما يمهد لمتابعة الفرص، وتحويلها إلى شراكات تجارية مستدامة.

وقال عارف المزكي، عضو مجلس إدارة الرابطة ورئيس الوفد المشارك، إن نتائج المشاركة تعكس تنوع الفرص المتاحة أمام العلامات الإماراتية في الأسواق الخارجية، وقدرتها على استكشاف مسارات جديدة للنمو، تتجاوز نموذج الامتياز التجاري التقليدي إلى التوزيع والتوريد، والتعاون مع الشركاء الدوليين.

وأضاف أن أهمية المشاركة في المعارض الدولية تكمن في إتاحة الفرصة لفهم الأسواق بصورة مباشرة، واختبار مدى توافق العلامات الوطنية مع متطلبات المستثمرين والمستهلكين، وتحديد الفرص المناسبة لكل علامة وفق طبيعة أعمالها، وجاهزيتها للتوسع.

6 علامات إماراتية

وضم الجناح الإماراتي علامات «مزرعة التمور»، و«ذا كيو لاب كافيه»، و«لو كالوريز»، و«سنو»، و«آيس جوس ستيشن»، و«بليند»، التي تمثل قطاعات الأغذية والمشروبات والصحة وتصنيع الأغذية. وجاءت مشاركة «آيس جوس ستيشن» و«بليند» بدعم من صندوق خليفة، دعماً لجهود تمكين رواد الأعمال والعلامات الإماراتية من استكشاف فرص النمو خارج الدولة.

واستقطب المعرض أكثر من 200 علامة تجارية، واستهدف أكثر من 30 ألف زائر ومستثمر من الأسواق المحلية والدولية، فيما شهد مشاركة 78 مشاركاً من العلامات الوطنية والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة ورواد الأعمال، وفق بيانات المشاركة.

وتضمن البرنامج جلسة بعنوان «منظومة الفرانشايز والاستثمار في دولة الإمارات»، استعرضت البيئة الاستثمارية والحوافز المتاحة ونماذج دخول السوقين الإماراتية والتركية، إلى جانب عروض تعريفية بالعلامات المشاركة وفرص الامتياز التي تتيحها، ولقاءات ثنائية مع المستثمرين والموردين والشركاء المحتملين، كما شمل البرنامج زيارات ميدانية لأسواق تركية، بهدف التعرف إلى تفضيلات المستهلكين وقنوات البيع، واستكشاف فرص التوزيع والشراكات التجارية، بما يساعد العلامات الإماراتية على تطوير خطط توسع، تتناسب مع متطلبات الأسواق المستهدفة.

تعزيز الشراكة الإماراتية التركية

وتأتي المشاركة في ظل تنامي الروابط التجارية بين الإمارات وتركيا؛ إذ ارتفع عدد الشركات التركية المسجلة في أبوظبي بنسبة 3 % إلى 299 شركة في عام 2026، فيما زاد عدد الشركات التي لديها شركاء أتراك بنسبة 23 % إلى 381 شركة، بحسب البيانات الواردة في تقرير المشاركة.

وتواصل رابطة الإمارات للفرانشايز الاستفادة من المنصات الدولية المتخصصة لتعزيز جاهزية العلامات الوطنية للتوسع الخارجي، وتوسيع قنوات التواصل مع المستثمرين والشركاء، وترسيخ الامتياز التجاري بوصفه أحد المسارات المتاحة لنمو الشركات الإماراتية، وبناء شراكات عابرة للأسواق.