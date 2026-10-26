«موانئ دبي العالمية» تدشن بوابة بحرية في كندا بـ57.6 مليون درهم

3 أضعاف زيادة في الرحلات البحرية الأسبوعية بين فانكوفر ونانايمو

280 ألف حاوية نمطية الطاقة السنوية المستهدفة لمحطة «ديوك بوينت»



دشنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» مشروع «بوابة بحر ساليش» في مقاطعة كولومبيا البريطانية بكندا، باستثمارات تبلغ نحو 57.6 مليون درهم، ليصبح أول مرفق مخصص للشحن البحري قصير المسافة في المقاطعة، في خطوة تستهدف تعزيز حركة التجارة والربط اللوجستي بين جزيرة فانكوفر والبر الرئيسي للمقاطعة، وتوفير بدائل أكثر كفاءة لنقل البضائع عبر الطرق البرية والعبّارات التقليدية.

ويسهم المشروع الجديد في زيادة عدد الرحلات البحرية الأسبوعية بين فانكوفر ونانايمو بمقدار ثلاثة أضعاف، من رحلة واحدة إلى ثلاث رحلات أسبوعياً، منذ بدء العمليات التجارية في وقت سابق من العام الجاري، بما يعزز موثوقية خدمات الشحن ويوفر خيارات أكثر مرونة للشركات والمصدرين والمستوردين.

ويتيح المرفق نقل ما يصل إلى 200 حاوية فارغة أو ما بين 140 و160 حاوية محملة في الرحلة الواحدة، بحسب أوزان الشحنات، فيما تشمل البضائع المنقولة المنتجات الحرجية والمياه المعبأة والمواد المعاد تدويرها والآلات والمعدات والسلع المخصصة لقطاع التجزئة.

تكامل لوجستي

ويشكل المشروع ممراً بحرياً مخصصاً يربط جزيرة فانكوفر بمنطقة البر الرئيسي السفلي في كولومبيا البريطانية، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين النقل البحري والبري والسكك الحديدية، بما يسهم في تسهيل تدفقات البضائع وتقليل الاعتماد على الشاحنات والعبّارات.

ويضم المرفق رافعة موانئ متنقلة جديدة من طراز «ليبهير»، بهدف تحسين كفاءة مناولة البضائع وتقليص الوقت اللازم لخدمة السفن، بما يدعم زيادة وتيرة الرحلات البحرية ورفع الكفاءة التشغيلية.

كما يتكامل المشروع مع خطط توسعة محطة «ديوك بوينت» في ميناء نانايمو، حيث تعمل «موانئ دبي العالمية» على مضاعفة الطاقة الاستيعابية للأرصفة، بما يدعم مناولة نحو 280 ألف حاوية نمطية سنوياً.

ويأتي المشروع ضمن استراتيجية المجموعة لتطوير حلول لوجستية متكاملة وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد في كندا، من خلال الاستثمار في البنية التحتية البحرية وتوسيع خيارات النقل التجاري منخفض الانبعاثات.

توسع في كندا

ويعكس المشروع توجه «موانئ دبي العالمية» نحو توسيع استثماراتها في البنية التحتية اللوجستية بكندا، وتطوير ممرات نقل متعددة الوسائط تربط الموانئ بالمراكز التجارية والصناعية، بما يعزز كفاءة حركة البضائع ويدعم تنافسية التجارة الخارجية.

كما يوفر المرفق الجديد بديلاً بحرياً لنقل البضائع بين فانكوفر ونانايمو، مع زيادة انتظام الرحلات وتوفير طاقة استيعابية إضافية، الأمر الذي يدعم الشركات في إدارة عمليات الاستيراد والتصدير، ويعزز قدرة سلاسل الإمداد على التعامل مع التغيرات في الطلب وحركة التجارة.