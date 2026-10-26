«لولو» توسّع شبكة متاجرها في أبوظبي بافتتاح فرع في مدينة زايد

عززت مجموعة «لولو» حضورها في قطاع التجزئة بإمارة أبوظبي، مع افتتاح فرع جديد لمتاجر «لولو ديلي» في «أفييشن بلازا» بمدينة زايد، في خطوة تستهدف توسيع شبكة متاجرها المخصصة للأحياء السكنية، وتلبية احتياجات المجتمعات العمرانية المتنامية في ضواحي العاصمة.

وافتتح الفرع محمود الحاي الهاملي، الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران أبوظبي، بحضور يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة «لولو»، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والشخصيات البارزة.

ويقدم الفرع الجديد مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية، تشمل الفواكه والخضروات الطازجة، والمواد الغذائية الأساسية، ومنتجات الألبان، والمستلزمات المنزلية اليومية، بما يوفر لسكان مدينة زايد والمناطق المحيطة خيارات تسوق قريبة تلبي احتياجاتهم اليومية.

وصُمم المتجر لتوفير تجربة تسوق مريحة وسهلة الوصول، من خلال تجهيزات تشمل أجهزة الدفع الذاتي ومواقف سيارات واسعة، بما يسهم في تسهيل حركة المتسوقين وتسريع إنجاز مشترياتهم.

وشهد حفل الافتتاح حضور سيفي روباوالا، الرئيس التنفيذي لشركة «لولو»، وأشرف علي موسليام، المدير التنفيذي للشركة، وسليم في. آي.، رئيس العمليات والشؤون الاستراتيجية، ونانداكومار، مدير التسويق والاتصال المؤسسي، وأجاي كومار، مدير منطقة أبوظبي والظفرة، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي المجموعة.