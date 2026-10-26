تفاهم بين «إمارات» و«جي42» للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة



وقعت شركة الإمارات للبترول «إمارات»، مذكرة تفاهم مع «جي42»، شركة التكنولوجيا المتخصصة في أبوظبي، لاستكشاف دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة في دعم المرحلة المقبلة من مسيرة التحول المدعوم بالذكاء الاصطناعي، التي تنتهجها «إمارات».

ووقع مذكرة التفاهم أحمد عبدالله أهلي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والدعم المؤسسي في «إمارات»، وعلي الأمين، الرئيس التنفيذي التجاري لـ«جي 42» الدولية.

وتشمل مذكرة التفاهم مجالات محتملة للتعاون، من بينها مبادرات الأمن والسيادة الرقمية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، والحلول ذات الصلة، وتتيح المذكرة للجانبين تقييم الفرص التي يمكن للتكنولوجيا من خلالها دعم الكفاءة التشغيلية، وتعزيز تجربة المتعاملين، ورفع الجاهزية للمستقبل ضمن منظومة التحول في قطاع الطاقة.

وقال أحمد عبدالله أهلي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والدعم المؤسسي في «إمارات»: «تعكس مذكرة التفاهم نهج «إمارات» في التعامل مع المرحلة المقبلة من مسيرة تحولها، من خلال مواءمة تبني التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والجاهزية التشغيلية، والتطورات المستقبلية في قطاع الطاقة، ويتيح تعاوننا مع «جي42» فرصة لاستكشاف أساليب جديدة لتوظيف التقنيات المتقدمة لدعم اتخاذ قرارات أكثر ذكاء، وتعزيز مرونة أعمالنا، وإرساء أسس أكثر قوة للنمو المستقبلي».

وقال علي الأمين، الرئيس التنفيذي التجاري لـ«جي 42» الدولية: «يسعدنا التعاون مع «إمارات» لاستكشاف فرص تجمع بين إمكانات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة وإحدى شركات الطاقة العريقة في دولة الإمارات، ومن خلال الجمع بين الخبرات التقنية التي تتمتع بها «جي42» والمعرفة المتخصصة بقطاع الطاقة والخبرات التشغيلية الذي تتمتع به «إمارات»، نهدف إلى تحديد مجالات عملية، يمكن من خلالها لحلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية دعم المرحلة المقبلة من التحول في هذا القطاع». وتعزز مذكرة التفاهم تركيز«إمارات» على بناء شراكات تربط قطاع الطاقة في دولة الإمارات بمنظومة التكنولوجيا المتنامية في الدولة، بما يدعم آفاقاً جديدة للابتكار، وتقديم الخدمات والنمو المستقبلي.

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