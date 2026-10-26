صعود المؤشرات الأوروبية بدعم تراجع أسعار النفط



ارتفعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات، الاثنين، بينما تراجعت أسعار النفط، وتحركت الأسهم ​الأوروبية ضمن نطاق ضيق مع تقييم المستثمرين لمجموعة من نتائج الشركات وسط الاضطرابات، التي تشهدها فرنسا.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 636.26 نقطة بحلول الساعة 0809 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل ‌يوم الجمعة أكبر خسارة أسبوعية له منذ مطلع سبتمبر.

وانخفضت أسعار النفط بعد ‌أن سجلت ذروة 6 أشهر ‌تقريباً الأسبوع الماضي، مع تزايد الآمال في تهدئة التوترات ‌بين الولايات المتحدة وإيران، ومن المقرر أن يعقد مسؤولون ​كبار من ‌الدول ​الموقعة على اتفاقية مكة للدفاع ⁠المشترك، وهي، السعودية وتركيا وباكستان، اجتماعاً مع مسؤولين إيرانيين في طهران، اليوم ​الاثنين، وتراجع ⁠قطاع ⁠الطاقة الأوسع نطاقاً 0.7 %، وسجلت أسهم شركات السفر أداء إيجابياً لافتاً، إذ ⁠ارتفعت بنحو واحد في المئة، مستفيدة من انخفاض أسعار النفط.

وبالنسبة لنتائج الشركات أعلنت شركة جالب إنرجيا البرتغالية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع 68 % في صافي ‌أرباحها المعدلة للربع الثالث بما فاق التوقعات، وهوى ​سهم الشركة 8.5 %، وقفز سهم شركة كومبيوتاسنتر، المزودة لخدمات التكنولوجيا، 6.8 %، بعدما رفعت الشركة توقعاتها للأرباح السنوية.