«الشارقة لإدارة الأصول» تستعرض مشاريعها في المنتدى الدولي للسياحة والسفر



تستعرض «الشارقة لإدارة الأصول»، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، مشاريعها واستثماراتها المتنوعة خلال مشاركتها في منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر 2026، الذي يقام في 28 أكتوبر، وتنظمه هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، لتسلط الضوء على دورها في تطوير الأصول وتعظيم قيمتها الاقتصادية، وتعزيز مساهمتها في دعم التنمية الاقتصادية، وتنويع مصادر النمو في الإمارة.

وتأتي مشاركة الشركة في المنتدى بصفتها راعياً ذهبياً، في إطار حرصها على دعم الفعاليات الاقتصادية المتخصصة، التي تتيح تبادل الخبرات، وتعزيز التواصل بين المستثمرين ومختلف القطاعات، واستكشاف فرص التعاون والشراكات التي تدعم النمو الاقتصادي في الإمارة.

وقال سالم المدفع، الرئيس التنفيذي لقطاع الاتصال المؤسسي وتجربة العملاء: «نحرص في الشارقة لإدارة الأصول على تطوير استثماراتنا ومشاريعنا وفق رؤية تستهدف تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول، وتعزيز دورها في دعم مسيرة التنمية في إمارة الشارقة، ونؤمن بأن الاستثمار الفاعل يمتد إلى إيجاد قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، وتهيئة فرص جديدة للنمو، وتعزيز جاذبية الإمارة للأعمال والاستثمارات، بما ينسجم مع توجهاتها التنموية طويلة الأمد».

وأضاف المدفع: «تمثل مشاركتنا في منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر فرصة لتعريف المشاركين بتنوع محفظة مشاريعنا واستثماراتنا، والتواصل مع الجهات المعنية والمستثمرين، واستكشاف فرص التعاون التي يمكن أن تسهم في تعزيز التكامل بين القطاعات الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمار».

وتعكس مشاريع الشركة واستثماراتها نهجاً يرتكز على تحقيق قيمة مستدامة من الأصول، وتطوير فرص استثمارية، تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز البيئة التجارية، إلى جانب توفير مقومات تدعم استقطاب المستثمرين والزوار إلى الإمارة، ويأتي ذلك في إطار رؤية متكاملة، تهدف إلى تعزيز كفاءة الاستثمار، وتوسيع آفاق النمو، وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة على المدى الطويل، وتأتي مشاركة الشارقة لإدارة الأصول في المنتدى ضمن توجهها نحو تعزيز حضورها في المنصات الاقتصادية المتخصصة، وتوسيع شبكة علاقاتها مع الجهات والمؤسسات ذات الصلة، بما يدعم تبادل الخبرات واستكشاف الفرص الاستثمارية، التي تتوافق مع أهدافها الاستراتيجية، وتطلعات الإمارة الاقتصادية.