«نخيل» تُرسي عقداً بقيمة 950 مليون درهم لبناء 617 منزلاً بجزر دبي



أعلنت «نخيل»، التابعة لـ «دبي القابضة للعقارات»، عن ترسية عقد إنشاءات بقيمة تتجاوز 950 مليون درهم على شركة «بارك واي العالمية للمقاولات» لتنفيذ أعمال بناء المرحلتين الثانية والرابعة من مشروع «باي غروف ريزيدنسز» في جزر دبي. يشمل العقد بناء 617 وحدة سكنية تتنوع بين غرفة نوم واحدة إلى أربع غرف نوم، موزعة على 8 مبانٍ بما في ذلك أعمال الطوابق السفلية والبنية التحتية المرتبطة بالمشروع، إلى جانب المرافق الرئيسية للسكان، وحمامات السباحة والملاعب الرياضية ومركز اللياقة البدنية. وتشمل المرحلة الثانية إنشاء أربعة مبانٍ تضم 360 وحدة، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال البناء الرئيسية في أواخر عام 2028، بينما تتألف المرحلة الرابعة من أربعة مبانٍ تضم 257 وحدة. ومن المتوقع الانتهاء من أعمال البناء الرئيسية بحلول الربع الثاني من عام 2029.

يأتي العقد بعد إرساء «نخيل» أخيراً عقداً بقيمة تجاوزت 800 مليون درهم لتنفيذ 537 منزلاً موزعة على سبعة مبانٍ ضمن المرحلتين الأولى والثالثة. وبذلك، يغطي العقدان معاً 1.154 وحدة سكنية في «باي غروف ريزيدنسز» موزعة على 15 مبنى سكنياً وبقيمة إجمالية تتجاوز 1.75 مليار درهم من عقود الإنشاءات الرئيسية.

خطوة مهمة

وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ «دبي القابضة للعقارات»: «يمثل العقد خطوة مهمة أخرى في مسيرة تنفيذ مشروع «باي غروف ريزيدنسز»، ويوفر إطاراً واضحاً لإنجاز 617 منزلاً إضافياً. وإلى جانب العقد السابق للمرحلتين الأولى والثالثة، يعكس هذا الاستثمار التزام «نخيل» بتطوير مجمع سكني متكامل ودعم النمو طويل الأمد لـ «جزر دبي». وينصب تركيزنا على تسليم منازل ومرافق ومساحات عامة عالية الجودة تسهم في ترسيخ مكانة المشروع كوجهة سكنية تتمتع بإطلالة بحرية متميزة».

وقال طارق زعبي، المدير الشريك في شركة «بارك واي العالمية للمقاولات»: «نفخر بشراكتنا مع «نخيل» في تنفيذ المراحل المقبلة من مشروع «باي غروف ريزيدنسز». ويركز فريقنا على إنجاز الأعمال بكفاءة ووفق أعلى معايير السلامة والجودة، مع ضمان التنسيق السلس بين مختلف الأطراف والالتزام بالبرنامج الزمني المعتمد للمشروع».

وتم تصميم «باي غروف ريزيدنسز» ليكون مجمعاً سكنياً عصرياً على الواجهة البحرية، يجمع بين المساحات الخارجية المشتركة ذات التنسيق الطبيعي ومسارات المشي وركوب الدراجات، ويتيح لسكانه الوصول إلى شاطئ كريستال.

وتقع جزر دبي قبالة ساحل ديرة، وهي وجهة بحرية متكاملة تضم خمس جزر وتمتد على مساحة إجمالية قدرها 18.6 كيلومتراً مربعاً، ويضم المخطط الرئيسي للمشروع أحياءً سكنية، ومرافق ضيافة، وحدائق، ووجهات ترفيهية وثقافية، بما يدعم الرؤية طويلة الأمد للتطوير الحضري في إمارة دبي.

شرح الصورة: من اليسار إلى اليمين: خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ دبي القابضة للعقارات، وطارق زعبي، المدير الشريك في شركة بارك واي العالمية للمقاولات.