غرف دبي تطلق «تشامبر إيه آي هب» لمساعدي الذكاء الاصطناعي للشركات والأعمال











أطلقت غرف دبي منصة «تشامبر إيه آي هب Chamber AI Hub»، وهي أول منصة رقمية لمساعدي الذكاء الاصطناعي للشركات والأعمال على مستوى غرف التجارة في العالم، تضم حالياً 22 مساعداً ذكياً (AI Agents) بهدف تمكين الشركات العاملة في دبي من الوصول إلى حلول جاهزة ومتخصصة في الذكاء الاصطناعي المساعد لتنفيذ مهام إدارية وتشغيلية متنوعة، بما يسهم في إعادة تشكيل نماذج العمل المؤسسي، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص في دبي.

ويأتي إطلاق المنصة الرقمية لمساعدي الذكاء الاصطناعي للأعمال، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بشأن تنفيذ برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد في القطاع الخاص بدبي، والذي تشرف عليه غرف دبي.

وتتيح غرف دبي عبر المنصة للشركات حالياً 22 مساعداً ذكياً متخصصاً في 7 مجالات وظيفية، تشمل الامتثال والمشتريات والعمليات والخدمات المالية والمبيعات والموارد البشرية والخدمات اللوجستية، مع خطة للتوسع إلى 100 مساعد ذكي، حيث يمكن لأعضاء غرف دبي اختيار المساعد الذكي الجاهز الذي يحتاجونه، والاشتراك وفق الباقات المتاحة بمزايا تنافسية.

نتائج ملموسة

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: «نجاح التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد لا يقاس بمجرد اعتماد التقنيات، بل بقدرة الشركات على توظيفها لمعالجة تحديات أعمالها وتحقيق نتائج ملموسة. ومن هنا، نعمل على ربط المعرفة بالتطبيق وبناء القدرات، وتوسيع الوصول إلى الحلول المتخصصة والأدوات النوعية لتمكين الشركات من مواكبة المتغيرات وتطوير أساليب عملها. ويعكس هذا النهج حرصنا التام على إعداد قطاع خاص قادر على مواكبة التحولات التقنية الحديثة والمشاركة في صياغة فرص اقتصاد المستقبل».

وتضم المنصة 22 مساعداً تم تصميم كل منها لإنجاز مهام محددة. وتشمل المهام التي تدعمها الحلول البحث عن الموردين وتقييم عروضهم، ومتابعة مخاطر سلاسل التوريد، ومراجعة العقود، ومطابقة الفواتير بأوامر الشراء، وإعداد المقترحات التجارية، وفرز السير الذاتية، وتصنيف العملاء المحتملين، والتعامل مع طلبات الدعم التقني وغيرها. وتتيح المنصة التي طورتها غرف دبي للشركات تجربة أي مساعد ذكي في بيئة اختبار قبل تفعيله، كما تتيح رصيداً مجانياً للاستخدام عند البدء، مع إمكانية الدفع ضمن باقات بحسب حجم الاستخدام بعد ذلك. وتعرض لوحات المتابعة مستويات الاستخدام والتكاليف، فيما تساعد أداة تقييم الجاهزية الشركات على تحديد مدى استعدادها لاستخدام هذه الحلول ومعدلات النجاح في تلبية الطلبات المقدمة لكل مساعد ذكي. كما توفر المنصة بوابة إدارية تمكن مسؤولي الشركات من متابعة استخدام فرقهم لأدوات المساعد الذكي.

وتلتزم المنصة بكل المتطلبات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، وتراعي معايير خصوصية البيانات وحمايتها. وتُستضاف البيانات داخل الدولة مع الحفاظ على استقلالية بيانات كل شركة. وتدعم المساعدات الذكية على المنصة اللغتين العربية والإنجليزية.

يأتي إطلاق المنصة الرقمية لعرض المساعدين الأذكياء ضمن برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد في القطاع الخاص بدبي، والذي تشرف عليه غرف دبي. ويستهدف البرنامج تمكين أكثر من 295 ألف شركة في القطاع الخاص، وطرح 100 مساعد ذكاء اصطناعي متخصص خلال عامين. كما يتضمن مسارات تدريبية متخصصة أطلقتها الغرف أخيراً لتمكين وتدريب 14.000 شركة من أعضاء مجموعات ومجالس الأعمال التابعة لغرفة تجارة دبي على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد ضمن عملياتها الإدارية والتشغيلية. ويشمل البرنامج أيضاً دعم نمو الشركات المتخصصة في تطوير واستخدام حلول الذكاء الاصطناعي المساعد ونشر المعرفة وبناء القدرات المؤسسية ضمن منظومة غرف دبي.