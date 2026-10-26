«ألفا ظبي القابضة» تستثمر مليار دولار في صندوق «ألفا ويف 3»



أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية الاثنين، عن توقيع اتفاقية تلتزم بموجبها باستثمار مليار دولار أمريكي (نحو 3.67 مليارات درهم) في صندوق «ألفا ويف 3»، وهو صندوق استثماري عالمي تديره «ألفا ويف جلوبال». وتسهم الخطوة في دعم استراتيجية «ألفا ظبي» من خلال تعزيز فرص الاستثمار ضمن مجموعة متنوعة من شركات الذكاء الاصطناعي عبر الصندوق، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة.

ويأتي الاستثمار استكمالاً لمشاركة «ألفا ظبي» السابقة في صندوق «ألفا ويف فينتشرز 2»، والتي أتاحت للمجموعة انكشافاً غير مباشر على عدد من أبرز شركات التكنولوجيا العالمية، من بينها «سبيس إكس» و«أوبن إيه آي» و«أنثروبيك». ويسهم الحضور المتواصل للمجموعة ضمن القطاعات القائمة على الابتكار في دعم استراتيجيتها الطموحة لتنويع محفظتها الاستثمارية.

ومن المتوقع أن يركز صندوق «ألفا ويف 3» على الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي والشركات العالمية التي تتمتع بمعدلات نمو مرتفعة، وتعمل على تطوير تقنيات متقدمة قابلة للتطبيق العملي وقادرة على إحداث تحولات كبيرة في مختلف القطاعات. ويتيح الصندوق للمجموعة الاستفادة من فرص النمو الناتجة عن التحولات الهيكلية طويلة الأمد، بالاستناد إلى خبراته الاستثمارية المتخصصة وتركيزه على تحقيق قيمة مستدامة. كما تهدف المشاركة فيه إلى تعزيز تنوع المحفظة الاستثمارية وتحقيق عوائد مجزية للمستثمرين على المدى الطويل، مع مراعاة مستويات المخاطر المرتبطة بها.

وسوف توظف «ألفا ويف» رأس المال المخصص للصندوق تدريجياً، بما يتسق مع برنامجه الاستثماري ومتطلبات رأس المال. وستتحدد عوائد المجموعة بناءً على أداء الأصول التي يستثمر فيها الصندوق وقيمتها، على أن تتحقق العوائد من خلال التوزيعات وعمليات التخارج على امتداد فترة عمل الصندوق.

خطوة جديدة

وقال المهندس حمد العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «ألفا ظبي القابضة»: «يمثل التزامنا باستثمار مليار دولار أمريكي في صندوق «ألفا ويف 3» امتداداً لمشاركتنا الناجحة في صندوق «ألفا ويف فينتشرز 2»، وخطوة جديدة نحو توسيع فرصنا الاستثمارية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المبتكرة. وتنسجم هذه الخطوة مع استراتيجيتنا لتنويع المحفظة الاستثمارية وتركيزنا على تحقيق قيمة طويلة الأمد. كما تؤكد حرصنا على توظيف رأس المال وفق نهج مدروس ومنضبط، وتوجيهه نحو الفرص الواعدة التي تتيح لنا تحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا».

تعتزم «ألفا ظبي» تمويل هذا الاستثمار من خلال إعادة توظيف التوزيعات النقدية التي تحصل عليها من صندوق «ألفا ويف فينتشرز 2»، إلى جانب مواردها المالية الحالية. وسيظهر الأثر المالي للاستثمار تدريجياً، وفقاً لتوقيت ضخ رأس المال وأداء الاستثمارات التي ينفذها الصندوق. وستلتزم «ألفا ظبي» بالإفصاح عن أي مستجدات أخرى وفقاً للقوانين السارية ومتطلبات سوق أبوظبي للأوراق المالية.