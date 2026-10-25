«التميت باور سليوشن» تعلن شراكة للاستثمار والتطوير في أفريقيا

أعلنت المجموعة الإماراتية «التميت باور سليوشن» العالمية التي تتخذ من المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي مقراً لها ومجموعة «ترست جلوبل» ومقرها دبي ومجموعة «أطلس كابيتال ديفلوبمنت» الأفريقية عن شراكة استراتيجية للاستثمار والتطوير في قارة أفريقيا.

وتشمل القطاعات المستهدفة الطاقة وتوليد الكهرباء والتعدين والثروات المعدنية والصناعة والمقاولات والإنشاءات والبنية التحتية والمياه ومعالجتها والصناعة التحويلية والخدمات اللوجستية والمشاريع التنموية.

وقال الدكتور خالد النابلسي الرئيس التنفيذي ومؤسس مجموعة «التميت باور سليوشن»، إن هذه الشراكة تجمع خبرات وقدرات وعلاقات دولية وأفريقية بهدف بناء استثمارات حقيقية ومستدامة ورؤيتنا واضحة وهي الاستثمار في أفريقيا بمشاريع تصنع قيمة حقيقية في الطاقة والصناعة والتعدين والمقاولات والبنية التحتية وتنقل التكنولوجيا والمعرفة وخلق فرص للعمل، فالخبرة التي اكتسبناها في بيئة الأعمال الإماراتية تشكل قاعدة قوية لبناء هذه الشراكات.

وقال الدكتور علي الدكروري، الخبير الدولي والرئيس التنفيذي لمجموعة تراست جلوبال: تجمع هذه الشراكة بين رأس المال والخبرة الصناعية والهندسية والاستشارات الاستراتيجية والعلاقات الدولية والمعرفة بالأسواق الأفريقية بما يمنحنا القدرة على الانتقال من تحديد الفرص إلى تطوير مشاريع قابلة للتنفيذ والنمو والاستدامة.

وأشار إلى أن وجود «تراست جلوبال» في دبي يوفر قاعدة مهمة لبناء العلاقات مع المستثمرين والمؤسسات والشركاء الدوليين وربطها بالفرص الاستثمارية في أفريقيا وبناء شراكات طويلة الأمد تعزز جسور التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات والقارة الأفريقية.