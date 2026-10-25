طيران الإمارات تحتفي بـ40 عاماً في مصر ونقل 13.2 مليون مسافر عبر 50 ألف رحلة

احتفلت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، بمرور 40 عاماً على انطلاق عملياتها في جمهورية مصر العربية، في حفل عشاء رسمي، أقامته في المتحف المصري الكبير بالقاهرة، وحضر حفل العشاء يمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار المصري، وسامح فوزي، رئيس سلطة الطيران المدني المصري، ومجدي إسحاق، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ميناء القاهرة الجوي، وعبدالباسط المرزوقي، نائب رئيس البعثة للشؤون القنصلية بسفارة دولة الإمارات بجمهورية مصر العربية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والشركاء من قطاعي الطيران والسفر والسياحة وممثلي وسائل الإعلام.

كما حضر الحفل عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، وعادل الغيث، نائب رئيس أول العمليات التجارية للمنطقة الوسطى في طيران الإمارات، وخالد بالجافلة، نائب رئيس دائرة العمليات التجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في طيران الإمارات، وعبدالله الزماني، مدير طيران الإمارات في مصر، وعدد من مسؤولي الناقلة.

وشكل الحفل مناسبة للاحتفاء بالعلاقات الراسخة، التي تجمع طيران الإمارات بمصر على مدى أربعة عقود، وتسليط الضوء على دور الناقلة في تعزيز الربط الجوي، ودعم حركة السياحة والتجارة، وتسهيل سفر ملايين المسافرين بين مصر ودولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم.

وشهد الحفل الذي أقيم في المتحف المصري الكبير برنامجاً احتفالياً، ضم عروضاً موسيقية وفنية، بمشاركة عازف الكمان اللبناني جهاد عقل، والفنانة كارين دانيالز بمصاحبة فرقة الجاز، واختُتم بأداء غنائي للفنان المصري أحمد سعد، كما تضمن الحفل تكريم عشرة من أبرز شركاء طيران الإمارات من وكلاء السفر في مصر، تقديراً لدورهم في دعم أعمال الناقلة، وتعزيز حضورها في السوق المصرية.

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «تحظى مصر بمكانة خاصة في مسيرة طيران الإمارات، فقد كانت من أوائل الوجهات التي أطلقنا إليها رحلاتنا بعد تأسيس الناقلة، وشهدت علاقتنا بها على مدى أربعة عقود نمواً متواصلاً، مدفوعاً بثقة عملائنا والتعاون الوثيق مع شركائنا في مختلف القطاعات. ونفخر بالدور الذي اضطلعت به طيران الإمارات في تعزيز الربط الجوي بين مصر ودولة الإمارات والأسواق العالمية، والمساهمة في دعم حركة السفر والسياحة والتجارة، بما يعكس عمق العلاقات التي تجمع بلدينا».

وأضاف: «تتمتع مصر بمقومات اقتصادية وسياحية كبيرة، ونرى فرصاً واعدة لمواصلة دعم نمو حركة السفر إليها، خصوصاً مع التطورات التي يشهدها قطاع السياحة والمشروعات الجديدة، وفي مقدمتها المتحف المصري الكبير. ونجدد بهذه المناسبة التزامنا بمواصلة تطوير خدماتنا وتجربة عملائنا في السوق المصرية، وتعزيز الربط الجوي عبر دبي، بما يدعم طموحات مصر السياحية، ويفتح مزيداً من الفرص أمام المسافرين والشركات».

وكانت مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تنضم إلى شبكة وجهات طيران الإمارات، حيث أطلقت رحلاتها إلى القاهرة ومنها في أبريل 1986، أي بعد مرور أقل من عام على تأسيسها، وبمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً.

ومنذ ذلك الحين واصلت الناقلة تطوير عملياتها، وتعزيز خدماتها في السوق المصرية، لتصل اليوم إلى 35 رحلة أسبوعياً بين دبي والقاهرة، بمزيج من طائرات الإيرباص A380 والبوينج 777، ما يساعد على دعم حركة السياحة الوافدة، وعلى مدار السنوات الأربعين الماضية نقلت طيران الإمارات نحو 13.2 مليون مسافر على متن نحو 50 ألف رحلة بين دبي والقاهرة في كلا الاتجاهين، في انعكاس لنمو عملياتها، وأهمية مصر ضمن شبكة وجهاتها العالمية.

4 عقود من الربط الجوي

تؤدي طيران الإمارات دوراً مهماً في ربط مصر بالأسواق العالمية عبر مركز عملياتها في دبي، حيث تتيح رحلاتها للمسافرين من القاهرة الوصول إلى مجموعة واسعة من الوجهات عبر ست قارات، فيما تسهم في تسهيل وصول الزوار الدوليين إلى مصر، ودعم حركة السياحة والأعمال.

وتشمل أبرز الوجهات التي يقصدها المسافرون من القاهرة عبر شبكة طيران الإمارات دبي وكوالالمبور وتايبيه وسيئول وأوساكا وهونغ كونغ، فيما تأتي حركة السفر الوافدة إلى القاهرة من أسواق رئيسية، تشمل دبي وكوالالمبور وتايبيه وسيئول وأوساكا وشنغهاي.

وتواصل طيران الإمارات دعم نمو قطاع السياحة المصري، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة، الرامية إلى استقطاب 30 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2028، من خلال تعزيز الربط الجوي، وتسهيل وصول الزوار من مختلف الأسواق الدولية.

دعم التجارة والصادرات المصرية

إلى جانب خدمات المسافرين تؤدي الإمارات للشحن الجوي دوراً في دعم حركة التجارة المصرية، وربط الشركات المحلية بالأسواق الدولية، من خلال نقل مجموعة واسعة من الصادرات والواردات عبر شبكتها العالمية.

وتشمل أبرز الصادرات المصرية التي تنقلها الإمارات للشحن الجوي الفواكه والخضراوات الطازجة والمأكولات البحرية، وغيرها من المنتجات سريعة التلف، بما في ذلك العنب والجوافة والمانجو والفراولة، إلى جانب الخضراوات والأعشاب الطازجة.

وتشهد صادرات الفراولة المصرية نشاطاً ملحوظاً، خلال موسمها الممتد من نوفمبر إلى مارس، فيما تشمل أسواق التصدير الرئيسية الشرق الأوسط وأوروبا وشرق آسيا، وتسهم الناقلة كذلك في نقل الواردات إلى مصر، بما فيها الأجهزة الإلكترونية والمنتجات الدوائية والبضائع العامة.

استثمارات متواصلة في تجربة العملاء

تواصل طيران الإمارات تعزيز تجربة المسافرين من وإلى مصر من خلال أحدث منتجاتها وخدماتها على الأرض، وفي الأجواء، بما في ذلك تشغيل طائرات الإيرباص A380، والبوينج 777 على رحلات القاهرة.

ويستفيد العملاء المسافرون من القاهرة من صالة طيران الإمارات الخاصة في مطار القاهرة الدولي التي افتتحها الناقلة عام 2018، إلى جانب متجر «عالم طيران الإمارات»، الذي افتتحته الناقلة في يناير 2025، ويقدم تجربة متكاملة، تجمع بين الاستشارات الشخصية والتقنيات التفاعلية، والتعرف إلى منتجات وخدمات الناقلة.

وتواصل طيران الإمارات الاستثمار في تحديث أسطولها وتوسيع شبكة وجهاتها العالمية، بما يتيح تقديم تجربة سفر أكثر تطوراً، وتعزيز الربط الجوي بين مصر ومختلف الأسواق التي تخدمها.