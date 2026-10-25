تحالف إماراتي – أفريقي لاستكشاف فرص الاستثمار في الطاقة والتعدين والبنية التحتية

في خطوة تستهدف توسع الاستثمار وبناء شراكات اقتصادية طويلة الأمد في القارة الأفريقية عقدت مجموعة التميت باور سليوشن العالمية الإماراتية التي تتخذ من الشارقة مقراً لها، ومجموعة ترست جلوبل ومقرها دبي، ومجموعة أطلس كابيتال ديفلوبمنت الأفريقية اجتماعاً استراتيجياً بمشاركة خبراء ومستشارين من دول أفريقية لبحث تحالف استراتيجي للاستثمار والتطوير في قارة أفريقيا.

يهدف هذا التحالف إلى وجود استثمارات طويلة الأمد تسهم في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والمعرفة وتطوير البنية التحتية وخلق فرص العمل وبناء الكفاءات المحلية وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة داخل الدول الأفريقية مستفيداً من مكانة دولة الإمارات كمركز دولي للأعمال والاستثمار وبناء الشراكات ويجمع بين الخبرة الصناعية والهندسية والتكنولوجية والخبرة الاستثمارية والاستشارات الاستراتيجية والعلاقات والمعرفة بالأسواق الأفريقية بهدف تحويل الفرص الواعدة إلى مشاريع قابلة للتنفيذ بالتعاون مع الحكومات والقطاع الخاص والشركاء المحليين والدوليين.

وتشمل القطاعات المستهدفة الطاقة وتوليد الكهرباء والتعدين والثروات المعدنية والصناعة والمقاولات والإنشاءات والبنية التحتية والمياه ومعالجتها والصناعة التحويلية والخدمات اللوجستية والمشاريع التنموية.

وقال الدكتور خالد النابلس الرئيس التنفيذي ومؤسس مجموعة التميت باور سليوشن، نحن لا نتحدث عن تعاون تقليدي أو فرص تجارية منفردة بل عن تحالف استراتيجي يجمع خبرات وقدرات وعلاقات دولية وأفريقية بهدف بناء استثمارات حقيقية ومستدامة

مضيفاً أن رؤيتنا واضحة نستثمر في أفريقيا بمشاريع تصنع قيمة حقيقية في الطاقة والصناعة والتعدين والمقاولات والبنية التحتية وتنقل التكنولوجيا والمعرفة وتخلق فرصاً للعمل والخبرة التي اكتسبناها في بيئة الأعمال الإماراتية تشكل قاعدة قوية لبناء هذه الشراكات.

من جانبه قال د. علي الدكروري الخبير الدولي والرئيس التنفيذي لمجموعة تراست جلوبال إن هذا التحالف يجمع بين رأس المال والخبرة الصناعية والهندسية والاستشارات الاستراتيجية والعلاقات الدولية والمعرفة بالأسواق الأفريقية بما يمنحنا القدرة على الانتقال من تحديد الفرص إلى تطوير مشاريع قابلة للتنفيذ والنمو والاستدامة.

مضيفاً أن وجود تراست جلوبال في دبي يوفر قاعدة مهمة لبناء العلاقات مع المستثمرين والمؤسسات والشركاء الدوليين وربطها بالفرص الاستثمارية في أفريقيا وتشارك مجموعة أطلس كابيتال ديفلوبمنت الأفريقية بخبرتها وعلاقتها ومعرفتها بالأسواق الأفريقية بما يدعم التواصل مع الجهات والشركاء وتحديد الفرص والمشاريع ذات الأولوية ودراسة الجوانب الاستشارية والفنية والتمويلية تمهيداً للانتقال إلى مشاريع فعلية على أرض الواقع وبناء شراكات طويلة الأمد تعزز جسور التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات والقارة الأفريقية.