شركات دبي العائلية تستكشف تجارب هونغ كونغ في استدامة الأعمال وانتقال الثروات

خالد الجروان:

التواصل الدولي يعزز تبادل الخبرات وتطوير الشركات العائلية



نظّم مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، زيارة لوفد يضم 15 من قيادات ومسؤولي الشركات العائلية العاملة في دبي إلى هونغ كونغ، بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الدولية في حوكمة واستدامة الشركات العائلية والتخطيط للتعاقب القيادي وانتقال الثروات بين الأجيال، إلى جانب خلق فرص تجارية وتعزيز العلاقات واستكشاف فرص التعاون بين الشركات العائلية في دبي وهونغ كونغ.

وشمل برنامج الزيارة، لقاءات مع أكاديمية «هونغ كونغ لإرث الثروات» ومجموعتي «كي واه» و«لوين تاي»، للتعرّف إلى تجارب الحفاظ على الإرث العائلي وتطوير الأعمال والتوسع في الأسواق الدولية، وكيفية تحقيق التوازن بين القيم الراسخة للشركات العائلية ومتطلبات الابتكار والنمو.

ومثّل الوفد مجموعة من أبرز الشركات العائلية التي تعمل في قطاعات متنوعة، تشمل تجارة التجزئة والعقارات والاستثمار والخدمات اللوجستية والضيافة والتصنيع، بما أتاح تبادل وجهات النظر حول التحديات والفرص المشتركة، وبناء علاقات تدعم تطوير الأعمال وتعزيز حضورها الدولي.

وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: «تشكل الشركات العائلية ركيزة أساسية في منظومة الأعمال بدبي، ويمثل تعزيز استدامتها وتنافسيتها أولوية لدعم مساهمتها في مسيرة التنمية الاقتصادية للإمارة. ونحرص على تمكين هذه الشركات من الاستفادة من الخبرات الدولية لتطوير منظومات الحوكمة والتخطيط للتعاقب القيادي، وإعداد الأجيال القادمة لتحمّل مسؤولياتها في قيادة الأعمال والحفاظ على إرثها وتنميته».

وأضاف الجروان: «يسهم التواصل المباشر مع قادة الشركات العائلية في الأسواق العالمية في توسيع آفاق المعرفة وتبادل التجارب العملية حول إدارة التحولات وتطوير الأعمال. ونواصل توفير فرص نوعية تجمع بين التعلّم وبناء العلاقات، بما يدعم قدرة الشركات العائلية على مواكبة المتغيرات، واستكشاف الشراكات، وتحقيق النمو المستدام عبر الأجيال».

واستهل الوفد برنامجه بزيارة أكاديمية هونغ كونغ لإرث الثروات، التابعة لمجلس تنمية الخدمات المالية في هونغ كونغ، والتي تُعنى بتعزيز تبادل المعرفة وبناء القدرات والتعاون ضمن منظومة المكاتب العائلية. وركزت الزيارة على تبادل الخبرات في مجالات الحوكمة والتعاقب القيادي وانتقال الثروات، والتعرّف إلى دور المكاتب العائلية في الحفاظ على الإرث العائلي واستدامته.

كما زار الوفد مجموعة «كي واه»، الشركة العائلية التي تأسست في هونغ كونغ عام 1938، وتطورت من متجر محلي إلى شركة ذات حضور دولي. وأتاحت الزيارة التعرّف إلى مسيرة المجموعة وتجربتها في الحفاظ على هويتها وإرثها العائلي، بالتوازي مع تطوير أعمالها ومواكبة متطلبات النمو والتوسع.

وشمل البرنامج كذلك زيارة مجموعة «لوين تاي»، المدرجة في بورصة هونغ كونغ والمتخصصة في تصنيع الملابس وتجارة الألبسة، للاطلاع على تجربتها في تطوير أعمال التصنيع والتوسع الدولي، وكيفية توظيف الابتكار لتعزيز القدرة التنافسية واستمرارية الأعمال.

وركزت الزيارات على تعزيز التواصل بين قادة الشركات العائلية، وتبادل الرؤى حول إعداد الأجيال القادمة، والحفاظ على القيم والسمعة المؤسسية خلال مراحل انتقال القيادة، إلى جانب استكشاف فرص الشراكات والاستثمار والوصول إلى الأسواق.

وتندرج الزيارة ضمن جهود مركز دبي للشركات العائلية لتوسيع فرص تبادل المعرفة والخبرات الدولية، ودعم الشركات العائلية في تطوير قدراتها الإدارية والقيادية وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، بما يسهم في استدامة أعمالها وترسيخ مساهمتها في اقتصاد دبي.

كما شارك الوفد في منتدى دبي للأعمال - الصين الذي اختتم أعماله في مدينة شنجن الصينية، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في طاولة النقاش المستديرة التي نظمها مجلس سيدات أعمال دبي وجمعت سيدات الأعمال في دبي والصين.

ويعمل المركز، الذي أُطلق تحت مظلة غرف دبي في مايو 2023، على دعم استدامة الشركات العائلية في الإمارة ونموها، من خلال برامج ومبادرات تسهم في تطوير الحوكمة وتأهيل القيادات وتعزيز استمرارية الأعمال عبر الأجيال.