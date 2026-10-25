أحمد بن سعيد يعتمد استراتيجية إنشاء "المركز العالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية"

اعتمد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، استراتيجية إنشاء "المركز العالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية" .

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" : "اعتمدنا استراتيجية إنشاء "المركز العالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية" تحت مظلة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، بهدف تعزيز دور دبي في تطوير منظومة المناطق الاقتصادية عالمياً، وتوظيف خبراتها في دعم الأبحاث وتطوير السياسات والمعايير وتعزيز التعاون الدولي".

برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، نواصل العمل على تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والابتكار، ودعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي المستدام.