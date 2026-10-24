الإمارات ضمن وجهات التوسع العالمي لـ 40 شركة تكنولوجيا برازيلية

اختيرت 40 شركة من ولاية سانتا كاتارينا البرازيلية للمشاركة في الدفعة الأولى من برنامج «أكاتي جلوبال ريدي»، الذي يهدف إلى دعم الشركات في التوسع بالأسواق العالمية، وطورته رابطة سانتا كاتارينا للتكنولوجيا بالشراكة مع مركز ريادة الأعمال التابع لكلية كونستوجا الكندية.

ويستهدف البرنامج مساعدة الشركات المشاركة على دخول أسواق جديدة في كندا والصين والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وأوروبا، من خلال تدريب متخصص يركز على استراتيجيات التوسع الدولي وفهم الأسواق المستهدفة.

ويمتد البرنامج عبر الإنترنت على مدار سبعة أسابيع، بإجمالي 20 ساعة تدريبية تشمل جلسات مباشرة. ويتضمن ستة أسابيع من التدريب موزعة على 12 ورشة عمل، تتناول استراتيجيات دخول الأسواق وتحليل الخصائص الإقليمية للأسواق ذات الأولوية، إلى جانب جلسات توجيه فردية متخصصة.

وبنهاية البرنامج، ستتمكن كل شركة من إعداد خطة تنفيذية منظمة لدخول السوق المستهدف، فضلاً عن الاستفادة من شبكة مراكز الشركاء في أكثر من 15 دولة، والتواصل مع شبكة رواد الأعمال من ولاية سانتا كاتارينا العاملين في الخارج.

وقال هنريكي بيلباو، نائب رئيس التدويل في الرابطة: إن الدفعة الأولى تضم شركات لديها بالفعل عمليات راسخة في البرازيل وتمتلك مقومات المنافسة في الأسواق العالمية. من جانبه، وصف ليساندرو فييرا، مدير «أكاتي جلوبال»، البرنامج بأنه مدخل منظم لدعم الشركات في مسار التوسع الدولي، مستفيداً من منظومة الأعمال التي توفرها الرابطة.

وتؤدي رابطة «أكاتي» دوراً رئيسياً في تمثيل قطاع التكنولوجيا بولاية سانتا كاتارينا، من خلال مبادرات تشمل حاضنة الأعمال «ميديتك» (Miditec) ومختبر الابتكار المفتوح «لينك لاب» (LinkLab). كما تدير مراكز ابتكار تضم أكثر من ألفي شركة عضو موزعة على ثمانية مراكز تكنولوجية في الولاية.

ولتعزيز فرص التواصل وتوسيع الأعمال عبر الحدود، تمتلك الرابطة مركزاً في كندا يقدم دعماً للشركات الساعية إلى دخول الأسواق الدولية.