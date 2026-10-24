دبي ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار وإطلاق أحدث التقنيات

تواصل دبي ترسيخ مكانتها وجهة للشركات التكنولوجية العالمية، ومركزاً لاستعراض أحدث الابتكارات، وإطلاق المنتجات المتطورة، مستفيدة من بنيتها التحتية المتقدمة، وحضورها الدولي، وقدرتها على استقطاب الشركات والخبراء وصناع القرار من مختلف الأسواق.

وفي هذا السياق استضافت مجموعة «سينهايزر» في دبي لقاء خاصاً، ناقش مستقبل تقنيات الصوت الاحترافي، والتحولات التي يشهدها القطاع، والفرص المتنامية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

وجمع لقاء «حوار صوتي مع دانيال سينهايزر»، الذي أقيم في قاعة «ذا دريسينغ روم» بمسرح «نيو كوفنت غاردن» في مول الإمارات، عدداً من الضيوف لاستكشاف التوجه الاستراتيجي للمجموعة، وتطور تقنيات الصوت اللاسلكي والغامر، ومتطلبات العملاء في قطاعات العروض الحية والبث، وإنتاج المحتوى والاتصالات المؤسسية.

ويشغل دانيال سينهايزر، حفيد مؤسس الشركة فريتز سينهايزر، منصب رئيس مجلس إدارة المجموعة منذ الأول من يناير 2026، بعدما تولى منصب الرئيس التنفيذي المشارك مع شقيقه الدكتور أندرياس سينهايزر لمدة 12 عاماً، ويركز في منصبه الحالي على التوجه الاستراتيجي للمجموعة وتطوير أعمالها على المدى الطويل، وتعزيز علاقاتها مع العملاء الرئيسيين، فيما يتولى أندرياس قيادة العمليات بصفته الرئيس التنفيذي.

وقال دانيال سينهايزر، إن تطوير الحلول يبدأ بفهم طبيعة عمل العملاء والتحديات التي تواجههم واحتياجاتهم، مشيراً إلى أن التواصل الوثيق مع العملاء والشركاء يتيح ابتكار تقنيات، تجعل العمل أكثر بساطة وكفاءة وتأثيراً. وأضاف أن أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا تتطلب فهماً دقيقاً لخصوصية كل سوق، وبناء علاقات طويلة الأمد، تتيح تحقيق قيمة مستدامة.

وشكلت تقنيات الصوت اللاسلكي محوراً رئيسياً في اللقاء، مع تسليط الضوء على نظام «سبيكترا» من «سينهايزر»، الذي يجمع الميكروفونات اللاسلكية، وأجهزة المراقبة داخل الأذن وبيانات التحكم ضمن منظومة واحدة، بما يسهم في تبسيط سير العمل لدى فرق الصوت، ومديري الترددات اللاسلكية في الحفلات والإنتاجات الحية والبث التلفزيوني.

وتزداد أهمية هذه الحلول مع تعقد الإنتاجات، وتعدد الميكروفونات والفنانين والفرق الفنية، إذ يتطلب العمل أداء موثوقاً ومرونة تشغيلية وسهولة في إدارة الأنظمة، خصوصاً في الفعاليات الكبرى وبيئات البث التي تحتاج إلى تنسيق دقيق بين مختلف مكوناتها.

وتناول اللقاء أيضاً تطور تقنيات الصوت المكاني والغامر، التي تتيح ابتكار تجارب أكثر تفاعلاً في الترفيه والاتصالات المؤسسية والإنتاج الاستوديوي، إلى جانب توفير أدوات جديدة أمام صناع المحتوى لتطوير طريقة تقديم أعمالهم للجمهور.

وتستفيد مجموعة «سينهايزر» من خبراتها في تطبيقات الصوت الاحترافي والصوت المكاني، إلى جانب حلول «نيومان» المتخصصة في الصوت الاستوديوي، لتوسيع نطاق الاستخدامات نحو التجارب الغامرة وسير العمل الرقمي والتطبيقات الحية، بما يلبي احتياجات المحترفين في بيئات إنتاج متزايدة التعقيد.

واستحوذت أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا على جانب مهم من المناقشات، في ضوء تنوع الطلب على تقنيات الصوت في قطاعات الترفيه الحي والبث والاتصالات المؤسسية، وإنتاج المحتوى، وأبرز اللقاء أهمية المعرفة بالسوق المحلية والتواصل المستمر مع العملاء والشركاء لتحديد الاحتياجات المتغيرة، وتطوير حلول تتناسب معها.

وتتبنى «سينهايزر»، بوصفها شركة عائلية مستقلة، نهجاً طويل الأمد في الابتكار والتطوير، مع التركيز على احتياجات العملاء وبناء شراكات مستدامة، وتستند المجموعة إلى خبرة تتجاوز 80 عاماً في مجال الصوت، فيما تشمل أعمال «سينهايزر إلكترونيك» الحلول الصوتية الاحترافية، من الميكروفونات وأنظمة الاجتماعات إلى تقنيات البث والمراقبة، بينما تتولى «سونوفا القابضة» أعمال الأجهزة الاستهلاكية، بما فيها سماعات الرأس ومكبرات الصوت، وأجهزة السمع المحسّنة للكلام، بموجب ترخيص من العلامة التجارية.

ويعكس اللقاء في دبي توجه المجموعة إلى تعزيز حضورها الإقليمي، ومواكبة التحولات التقنية في صناعة الصوت، عبر تطوير حلول أكثر تكاملاً وتوسيع التعاون مع العملاء والشركاء، في أسواق تتزايد فيها تطبيقات الصوت الاحترافي، وتتنوع متطلباتها.