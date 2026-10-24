دبي وجهة عالمية لعلامات التجزئة ومركزاً للحلول المبتكرة

ترسخ دبي مكانتها وجهة رئيسية لشركات التجزئة العالمية ومركزاً لإطلاق أحدث المنتجات والحلول المبتكرة، مستفيدة من موقعها بوابة إقليمية للأسواق، وتنوع قاعدة المستهلكين فيها، وتطور بنيتها الرقمية والتجارية. وفي هذا المناخ، تواصل العلامات التجارية العالمية تطوير تجاربها انطلاقاً من الإمارة، مع توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتلبية تطلعات المستهلكين وتعزيز تفاعلهم مع المنتجات والخدمات.

وفي هذا السياق، أطلقت مجموعة أباريل منصة «آيڤي» (AIVI) للتسوق المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في خطوة تمثل مرحلة جديدة في مسيرة المجموعة التي تحتفل هذا العام بمرور 30 عاماً على تأسيسها، وتستهدف من خلالها تطوير تجربة التسوق الرقمي ودمجها بصورة أكثر سلاسة مع متاجرها وبرامج الولاء التابعة لها.

وقالت سيما جانواني فيد، المؤسسة ورئيسة مجلس إدارة مجموعة أباريل: إن دبي كانت دائماً رائدة في الابتكار، مشيدة بالرؤية الاستراتيجية لقيادتها والنموذج التنموي الذي تتبناه، ومؤكدة حرص المجموعة على مواكبة هذا التوجه عبر الاستثمار المبكر في الحلول الرقمية وتطوير تجارب التسوق.

وأوضحت أن المجموعة بدأت رحلتها الرقمية بإطلاق برنامج «كلوب أباريل» للولاء عام 2011، والذي يضم اليوم أكثر من 16 مليون عضو، قبل تدشين منصتها للتجارة الإلكترونية في عام 2014. وأضافت أن المجموعة افتتحت في عام 2022 متجراً رقمياً بمساحة 10 آلاف قدم مربع في دبي هيلز مول، في خطوة هدفت إلى نقل التجربة الرقمية إلى بيئة التسوق التقليدية، مشيرة إلى أن منصة «آيڤي» تمثل امتداداً لهذه المسيرة.

وأضافت جانواني فيد أن تجربة دبي في التحول الرقمي، بدءاً من الحكومة الإلكترونية وصولاً إلى الحكومة الذكية، تشجع الشركات على مواصلة الابتكار وتطوير نماذج أعمالها، لافتة إلى أن المجموعة تسعى باستمرار إلى تجاوز الممارسات القائمة واستكشاف إمكانات جديدة للتكنولوجيا.

وتجمع منصة «آيڤي» منتجات الأزياء والجمال وأسلوب الحياة في وجهة رقمية واحدة، تتيح للعملاء اكتشاف المنتجات والصيحات الجديدة والتفاعل مع العلامات التجارية المفضلة لديهم، إلى جانب الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي والتسوق عبر المحادثات وتجربة القياس الافتراضي والتوصيات الشخصية.

وتوفر المنصة إمكانية الوصول إلى أكثر من 200 ألف تصميم، مع خدمات توصيل تبدأ من 60 دقيقة، فيما يتيح دمج برنامج «كلوب آيڤي» الاستفادة من المكافآت والمزايا الحصرية والامتيازات المصممة وفقاً لتفضيلات العملاء.

وأكدت جانواني فيد أن التكنولوجيا لن تحل محل العنصر الإنساني في تجربة التسوق، بل ستعززه وتمنح العاملين في القطاع أدوات أفضل لفهم احتياجات العملاء. وأوضحت أن ارتباط المنصة بمتاجر المجموعة وبرنامج الولاء يتيح الاستفادة من بيانات رحلة التسوق، بما يشمل تاريخ المشتريات وعمليات البحث والاهتمامات، لتقديم توصيات أكثر ملاءمة لكل عميل.

وأضافت أن هذه البيانات يمكن أن تساعد موظفي المبيعات داخل المتاجر على تقديم خيارات تتوافق مع ذوق العميل وتفضيلاته، بما يحقق تكاملاً بين سهولة التسوق الرقمي والتفاعل الشخصي داخل المتجر.

وشهد حفل إطلاق «آيڤي» في دبي حضور أكثر من ألفي ضيف، من دبلوماسيين وقادة أعمال ومشاهير وإعلاميين وصنّاع محتوى من مختلف أنحاء المنطقة، إلى جانب مؤسسي مجموعة أباريل سيما جانواني فيد ونيليش فيد، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين وشركاء المجموعة.

وتستند المجموعة في توسعها الرقمي إلى شبكة تضم أكثر من 2600 متجر وأكثر من 85 علامة تجارية، وقاعدة عملاء رقمية تتجاوز 15 مليوناً، فيما يعمل لديها أكثر من 28 ألف موظف وتمتد عملياتها عبر 14 دولة.

ويعكس إطلاق «آيڤي» توجه المجموعة إلى تعزيز التكامل بين التكنولوجيا والقدرات التشغيلية وشبكة المتاجر، في وقت تتجه فيه تجارة التجزئة إلى تجارب أكثر تخصيصاً وترابطاً، تجمع بين اكتشاف المنتجات والتفاعل معها وشرائها عبر قنوات متعددة.