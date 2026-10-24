«أبوظبي كابيتال» جروب توقّع اتفاقية استحواذ على حصة في رياكت القابضة

أعلنت أبوظبي كابيتال جروب عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة رياكت القابضة، وهي مجموعة مستقلة ومتكاملة تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتتخصص في الإعلام والفعاليات والاتصال.

وتهدف الاتفاقية إلى دمج القدرات المتكاملة لشركة رياكت في مجالات الإعلام والفعاليات والإنتاج، ضمن منظومة الأعمال المتنوعة التابعة لأبوظبي كابيتال جروب.

ووقّع الاتفاقية خليفة المزروعي، الرئيس التنفيذي للاستثمار في مجموعة أبوظبي كابيتال جروب، والعضو المنتدب لنادي العين، وجوزيف بدر، الرئيس التنفيذي لشركة رياكت القابضة، في فندق فيرمونت باب البحر أبوظبي، بحضور الإدارة العليا والقيادات التنفيذية من كلا الجانبين.

وإلى جانب دعم الأعمال الحالية لأبوظبي كابيتال جروب ستؤدي رياكت القابضة دوراً استراتيجياً في دفع عجلة الاستثمار وتطوير المشاريع والأعمال المستقبلية في قطاعَي الإعلام والفعاليات، بما يتيح للمؤسستين استكشاف فرص إقامة مشاريع مشتركة، وتنفيذ استثمارات جديدة. وتهدف الشراكة إلى تسريع وتيرة النمو في دولة الإمارات، وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، استناداً إلى العمليات الراسخة لشركة رياكت وخبرتها في القطاع وشبكة علاقاتها التجارية، إلى جانب القدرات الاستثمارية والانتشار الدولي الواسع لأبوظبي كابيتال جروب.

وقال أبو بكر الخوري، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أبوظبي كابيتال جروب، في بيان: «يسعدنا الترحيب برياكت القابضة ضمن مجموعتنا. وتعكس هذه الشراكة التزامنا بالتعاون الاستراتيجي، الذي يدعم الرؤية الاقتصادية لأبوظبي، ويشجع على الابتكار، ويسهم في تحقيق قيمة مستدامة للمؤسستين ولمجتمع الأعمال. ونتطلع إلى البناء على الأسس المتينة التي أرستها رياكت، ودعم مرحلتها المقبلة من النمو».

بدوره قال خليفة المزروعي، الرئيس التنفيذي للاستثمار في مجموعة أبوظبي كابيتال جروب والعضو المنتدب لنادي العين: «يمثل انضمام رياكت القابضة إلى منظومة أبوظبي كابيتال جروب خطوة مهمة نحو مواصلة تنويع محفظتنا الاستثمارية لتضم قطاعي الإعلام والفعاليات. ومع ترسخ حضورها في أبوظبي على مدى عقدين، وما تضمه من مجموعة متنوعة من الشركات، تتمتع رياكت بحجم الأعمال والخبرة بالسوق والقوة التشغيلية، التي تجعلها داعماً قيّماً لأبوظبي كابيتال جروب. ونرى معاً فرصاً كبيرة لإقامة استثمارات جديدة، ودفع مزيد من النمو في هذا القطاع».

من جانبه قال جوزيف بدر، الرئيس التنفيذي لشركة رياكت القابضة: «تمثل هذه الشراكة محطة جديدة ومهمة في مسيرة رياكت القابضة. ويتيح انضمام رياكت إلى المنظومة الاستثمارية لأبوظبي كابيتال جروب الانطلاق في مرحلة جديدة من النمو، مستندة إلى قوة إحدى المجموعات الاستثمارية الرائدة في المنطقة، وحجم أعمالها وقدراتها الاستثمارية».

وأضاف: «بدعم من أبوظبي كابيتال جروب نطمح إلى تنفيذ استثمارات أكبر، وتطوير مشاريع جديدة، وإحداث تحول ملموس في قطاعي الإعلام والفعاليات، كما توفر هذه الشراكة أساساً متيناً لتمكين رياكت القابضة من توسيع عملياتها، ودخول أسواق جديدة، وتعزيز حضورها على المستويين، الإقليمي والدولي».

ويمثل الاتفاق مرحلة جديدة في مسيرة نمو رياكت القابضة، بما يعزز دورها ضمن منظومة أعمال أبوظبي كابيتال جروب، ويدعم مزيداً من الاستثمارات والتطوير في قطاعيّ الإعلام والفعاليات في أبوظبي.