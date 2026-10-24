«ذي ڤيو نخلة جميرا» تطلق منصات زجاجية معلّقة على ارتفاع 240 متراً

تضيف «ذي ڤيو نخلة جميرا» تجربة جديدة إلى مشهد الوجهات السياحية في دبي، تتيح للزوار الوقوف على أرضيات زجاجية شفافة والنظر مباشرة إلى الأسفل من ارتفاع شاهق، أو الاستمتاع بمشاهدة المدينة ومعالمها من حولهم، في تجربة تجمع بين الإطلالات البانورامية والتشويق.

وتحتفل الوجهة بمرور خمس سنوات على افتتاحها بإطلاق تجربة «ذا ليدج آت ذا ڤيو»، التي تتيح للزوار الوقوف على ثماني منصات زجاجية تمتد خارج منصة المشاهدة على ارتفاع 240 متراً فوق سطح البحر، للاستمتاع بإطلالات واسعة على دبي من الأعلى.

وتمتد كل منصة لمسافة متر ونصف خارج منصة المشاهدة، لتمنح الزوار فرصة مشاهدة معالم المدينة من زاوية مختلفة والتقاط صور تذكارية مميزة. وتطل أربع من المنصات على سعف نخلة جميرا وهلالها المحاط بمياه الخليج العربي، فيما تواجه المنصات الأربع الأخرى أفق دبي وأبرز معالمها.

وتتغير المشاهد التي توفرها التجربة باختلاف أوقات الزيارة؛ من الإطلالات الواضحة خلال النهار، إلى الألوان الذهبية التي تزين الأفق عند الغروب، وصولاً إلى أضواء المدينة المتلألئة ليلاً.

ويأتي إطلاق «ذا ليدج آت ذا ڤيو» بالتزامن مع الذكرى الخامسة لافتتاح «ذي ڤيو نخلة جميرا» في عام 2021، إذ رسخت الوجهة حضورها بين المواقع التي يقصدها سكان دبي وزوارها للاستمتاع بإطلالات بانورامية بزاوية 360 درجة على نخلة جميرا وأفق المدينة.

وفي سياق توجه دبي القابضة للترفيه إلى تطوير تجارب مبتكرة تعزز جاذبية دبي السياحية، أكد فرناندو إيروا، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة للترفيه، أهمية تنوع التجارب الترفيهية في الإمارة ودورها في تعزيز مكانتها وجهة تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم. ويأتي إطلاق «ذا ليدج آت ذا ڤيو» ضمن المشهد الأوسع لتطوير التجارب السياحية والترفيهية التي تمنح زوار دبي خيارات جديدة لاكتشاف معالمها.

وخلال السنوات الخمس الماضية، استقبلت الوجهة ملايين الزوار من نحو 130 دولة، وشهدت 1827 مشهداً لشروق الشمس ومثلها من مشاهد الغروب، كما اختارها 40 شخصاً مكاناً للتقدم بطلب الزواج. واستقطبت أيضاً أكثر من 300 مصور محترف من داخل الدولة وخارجها، لتوثيق مشاهد نخلة جميرا ودبي من الأعلى.

ومع إطلاق التجربة الجديدة، توسع «ذي ڤيو نخلة جميرا» خياراتها أمام الزوار، بإضافة مساحة تجمع بين الإطلالات المرتفعة والتجربة التفاعلية، وتمنحهم فرصة لاكتشاف معالم دبي والتقاط صور مميزة من منصات زجاجية تمتد فوق المدينة.