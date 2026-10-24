97 % من المستثمرين العالميين يختارون الإمارات وجهة جاذبة للمشاريع

أظهرت نتائج استطلاع عالمي، أجراه بنك «إتش إس بي سي» أن الإمارات تواصل ترسيخ جاذبيتها وجهة للاستثمارات العالمية، إذ يرى 99 % من المستثمرين في آسيا، و97 % من المستثمرين عالمياً أنها وجهة جاذبة لاستثمارات البنية التحتية، خلال السنوات الأربع المقبلة، في مؤشر يعكس الثقة بفرص النمو في الدولة ومكانتها مركزاً إقليمياً لتدفقات رأس المال.

وكشف الاستطلاع، الذي شمل أكثر من 1600 من كبار قادة الأعمال، و800 مستثمر مؤسسي في 16 سوقاً، عن توقعات بتعاظم دور الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في استثمارات البنية التحتية وتدفقات رأس المال خلال ما تبقى من العقد الحالي، في ظل وجود نحو 4500 مشروع للبنية التحتية قيد التنفيذ في هذه المناطق، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 872 مليار دولار.

وأظهر الاستطلاع أيضاً أن 88 % من قادة الأعمال يخططون للتوسع في الشرق الأوسط، خلال السنوات الأربع المقبلة، فيما يعتزم 14 % زيادة استثماراتهم في المنطقة بأكثر من 25 %، رغم استمرار المخاوف المرتبطة بعدم الاستقرار الجيوسياسي.

وفي هذا السياق يعتزم بنك «إتش إس بي سي» افتتاح مركز جديد لإدارة الثروات في أبوظبي، خلال ديسمبر المقبل، ضمن أكبر استثمار له في الشرق الأوسط منذ عقدين، وبعد افتتاح مركز مماثل في دبي العام الماضي، هو الأول للبنك في المنطقة.

وقال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي للبنك في الإمارات، إن الصراعات الإقليمية لم تؤثر سلباً على الطلب المتنامي على خدمات إدارة الثروات، مؤكداً استمرار البنك في استقطاب عملاء جدد من أصحاب الثروات الكبيرة في الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري، حتى بعد اندلاع الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران أواخر فبراير.

وأوضح المرزوقي، في مقابلة مع صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»، أن عدداً متزايداً من المستثمرين في المنطقة يتجه إلى توظيف المزيد من ثرواته داخل الإمارات، بالتوازي مع استمرار تنويع المحافظ الاستثمارية عبر مراكز عالمية مثل سنغافورة وهونغ كونغ ولندن وجنيف.

وأكد مواصلة البنك الاستثمار في التكنولوجيا والمنصات لتعزيز خدماته ومنتجاته.

وجاءت تصريحات المرزوقي بالتزامن مع انعقاد «منتدى المستقبل» السنوي العاشر، و«قمة استثمارات الثروات» الأولى للبنك في دبي.

من جانبه قال جو مياكي، رئيس الخدمات المصرفية لآسيا والشرق الأوسط في البنك، إن المخاطر الجيوسياسية قد تدفع بعض المستثمرين إلى التريث، لكنها لا تلغي الفرص الاستراتيجية طويلة الأجل في المنطقة.

وعلى صعيد تطوير الخدمات أطلق البنك 10 صناديق استثمارية محلية في يناير، وقدم خدمة الودائع الرقمية المرمزة في يونيو لتسهيل حركة العملات المتعددة على مدار الساعة، كما أطلق أول سند رقمي في المنطقة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأكد المرزوقي أن الإمارات تظل مركزاً استراتيجياً للثروات ورأس المال، مستفيدة من موقعها بوابة تربط آسيا بالشرق الأوسط والأسواق العالمية، مشيراً إلى فرص التعاون بين دبي وهونغ كونغن لتعزيز التدفقات الرأسمالية المتبادلة، وخدمة المستثمرين ذوي التوجه الدولي.