غرف دبي تبحث تعزيز التجارة والاستثمار بين دبي وكولومبيا

محمد لوتاه:

نحرص على بناء شراكات تتيح للشركات الكولومبية الاستفادة من بيئة أعمال دبي المتكاملة

173 شركة كولومبية نشطة مسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بنهاية العام الماضي



مكتب غرفة دبي العالمية في بوغوتا يسهم في تطوير الروابط والشراكات بين مجتمعات الأعمال في دبي وكولومبيا





بحثت غرف دبي سبل تعزيز توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين دبي وكولومبيا، خلال اجتماع عقد في مقرها الرئيسي مع وفد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة بوغوتا.

وتأتي زيارة وفد غرفة تجارة بوغوتا في ظل تنامي العلاقات بين دبي وكولومبيا، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 4 مليارات درهم خلال العام 2025، بنمو 97.4 % على أساس سنوي. كما بلغ إجمالي عدد الشركات الكولومبية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة بنهاية العام الماضي 173 شركة كولومبية.

وبحضور محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، تناول الاجتماع سبل تعزيز الترابط والتعاون بين شركات القطاع الخاص، ودعم النمو المستدام للعلاقات التجارية البينية. كما تم تسليط الضوء على أهمية التنسيق الوثيق والبناء على الأسس المتينة للروابط الثنائية.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «نحرص على الارتقاء بالعلاقات التجارية بين دبي وكولومبيا، بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم نمو حركة التجارة والاستثمار البينية ويسهم في توسيع سبل التعاون بين مجتمعي الأعمال. ونلتزم بتطوير شراكات فاعلة تفتح آفاقاً جديدة وتتيح للشركات الكولومبية الاستفادة من الأعمال المتكاملة التي تتمتع بها دبي وموقع الإمارة الاستراتيجي بوصفها منصة عالمية للتجارة والاستثمار والتوسع نحو أسواق المنطقة والعالم».

وتم خلال اللقاء استعراض المقومات التنافسية التي تتمتع بها دبي كمركز عالمي للأعمال والاستثمار ومقر إقليمي للتوسع على مستوى المنطقة، إلى جانب أبرز الميزات التي توفرها دبي للمستثمرين، بما في ذلك بيئة الأعمال الداعمة، والبنية التحتية المتطورة، والتشريعات المرنة، إلى جانب الدعم الذي تقدمه غرف دبي للمستثمرين الكولومبيين الراغبين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تزخر بها دبي وتوسيع أعمالهم في الإمارة.

وكانت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، قد افتتحت في عام 2024 مكتباً تمثيلياً لها في بوغوتا بهدف تطوير الروابط والشراكات بين مجتمعات الأعمال في دبي وكولومبيا والتعريف بالمقومات التنافسية التي تزخر بها دبي باعتبارها وجهة عالمية للأعمال، وتوفير معلومات قيمة تساعد الشركات الكولومبية على ترسيخ حضورها في الإمارة والانطلاق منها للتوسع على الصعيد الدولي. كما يسهم المكتب في دعم الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها للتوسع نحو السوق الكولومبية؛ وذلك من خلال تقديم رؤى متخصصة حول السوق، وتحديد الفرص التجارية والاستثمارية المهمة، وربط تلك الشركات بشركاء محليين موثوقين بما يضمن سهولة دخول السوق وتحقيق نمو ناجح ومستدام لأعمالها.

وتواصل غرف دبي جهودها الرامية إلى ترسيخ الشراكات التجارية والاستثمارية الدولية، وتعزيز التعاون مع الأسواق العالمية الواعدة، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم.