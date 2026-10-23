«إن إم دي سي» تعرض قدراتها التقنية في «أديبك 2026»



تستعرض مجموعة «إن إم دي سي»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية أحدث قدراتها التشغيلية وابتكاراتها التكنولوجية المتقدمة خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر «أديبك 2026». وبصفتها شريكاً رئيسياً في «أديبك 2026»، الذي تنعقد فعالياته في العاصمة أبوظبي، من 2 إلى 5 نوفمبر المقبل، تنسجم مشاركة مجموعة «إن إم دي سي» مع الشعار الرئيسي للحدث «حقبة جديدة من الطاقة تتشكل ملامحها».

ومن خلال تكامل القدرات والخبرات بين وحدات أعمالها المتعددة، ستبرز المجموعة كيف يسهم نموذجها التنفيذي المتكامل في تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الصناعية، وتعزيز أمن الطاقة، وبناء سلاسل إمداد مرنة على امتداد قطاع الطاقة العالمي.

وخلال الحدث، ستعرض مجموعة «إن إم دي سي» نماذج لأسطولها البحري التشغيلي ومنشآتها التصنيعية المعيارية، إلى جانب منصات الذكاء الاصطناعي التي تدعم تنفيذ المشاريع العملاقة. وسيحظى زوار جناح مجموعة «إن إم دي سي» في القاعة رقم (6)، منصة رقم (6130)، بفرصة الاطلاع عن كثب على منظومة قدرات المجموعة وبصمتها التشغيلية عبر ثلاث ركائز صناعية رئيسية، والمشاريع العملاقة للهندسة والمشتريات والبناء والتصنيع المعياري.

وتأكيداً على قدراتها في مجال الهندسة والمشتريات والإنشاء (EPC)، تستعرض «إن إم دي سي إينرجي» ساحات التصنيع الأربع التابعة لها، مسلطة الضوء على إمكاناتها وورشها وعمليات الإنتاج فيها. ومن ضمن هذه الساحات ساحة التصنيع الرئيسية للشركة في مصفح، التي تمتد على مساحة تتجاوز مليون متر مربع، بالإضافة إلى أحدث إضافة لأصولها وهي ساحة وحدات التصنيع، والمصممة لتصنيع وتجميع الوحدات المعالجة الكبيرة المجمعة ووحدات المعالجة المعيارية.

وتواصل مجموعة «إن إم دي سي» تطوير البنية التحتية البحرية وبنية الطاقة عبر توظيف الروبوتات ذاتية القيادة وتوسيع أسطولها المتخصص، وفي إطار استعراض أسطولها الذي يضم أكثر من 170 قطعة بحرية، تسلط شركة «إن إم دي سي دريدجينج آند مارين» الضوء على إمكانات الجرافة الماصة القاطعة ذاتية الدفع المخصصة للأعمال الشاقة «أبو البخوش»، التي تم تدشينها أخيراً لتنفيذ أكثر مشاريع الهندسة الساحلية تعقيداً.

كما يستعرض الجناح التطبيقات العملية للروبوتات في النمذجة تحت سطح البحر والفحص الآلي عبر المركبة الغاطسة ذاتية القيادة (Teledyne Gavia AUV)، المستخدمة في جمع بيانات عالية الدقة عن قاع البحر.

كما تستعرض شركة «إن إم دي سي إل تي أس - للخدمات اللوجستية والفنية» نماذج مجسمة لسفينة (Multicat M-21)، وقارب الدفع (Pushy Cat)، وقارب القطر تي9 (T9 Tug Boat). وتجسد هذه القطع البحرية متعددة المهام، والتي تم بناؤها باستخدام مواد تم توريدها محلياً، التزام المجموعة بتوطين سلاسل الإمداد وتقديم خدمات دعم بحري تتسم بالدقة والموثوقية.

وتتصدر التكنولوجيا ومعايير السلامة مشاركة المجموعة هذا العام، إذ تقدم خلال المعرض مبادراتها المتقدمة في مجال الصحة والسلامة والبيئة، إلى جانب ابتكاراتها الرقمية التي توظف تطبيقات عملية للذكاء الاصطناعي بهدف رفع كفاءة العمليات وتعزيز السلامة عبر منشآتها الصناعية الثقيلة.

ومن خلال دمج تقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في نموذجها التنفيذي، بالتوازي مع التطوير المستمر للخبرات الفنية لكوادرها البشرية، تواصل مجموعة «إن إم دي سي» الإسهام في ترسيخ معايير متقدمة للسلامة وموثوقية تنفيذ المشاريع في البيئات البحرية والبرية المعقدة.