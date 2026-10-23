«أبوظبي العالمي» يفرض غرامات مالية على «إم سي أي أوديتورز»



اتخذت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM)، إجراءات إنفاذ بحق شركة «إم سي إي أوديتورز أند أدفايزرز إل إل بي» (MCA Auditors and Advisors LLP)، ومسؤول التدقيق لديها، بفرض غرامات مالية إجمالية قدرها 88 ألف دولار، بسبب مخالفات تم رصدها خلال عملية تفتيش على أعمال التدقيق.

وجاءت الإجراءات عقب عملية تفتيش ميدانية أجرتها سلطة التسجيل بهدف تقييم مدى التزام «إم سي إي أوديتورز» بقواعد المدققين في أبوظبي العالمي (ADGM)، وجودة أعمال التدقيق التي تنفذها. وخلال عملية التفتيش، رصدت السلطة أوجه قصور في عملية تدقيق أجرتها «إم سي إي أوديتورز» لصالح إحدى الشركات المسجلة في أبوظبي العالمي (ADGM) وبناءً عليه، فرضت سلطة التسجيل غرامات مالية 52 ألف دولار أمريكي على شركة «إم سي إي أوديتورز»، و36 ألف دولار أمريكي على مسؤول التدقيق.

وتشمل نتائج سلطة التسجيل وجود أوجه قصور في عدة جوانب من عملية التدقيق، بما في ذلك إجراءات تقييم المخاطر، والنظر في مخاطر الاحتيال، ومتطلبات تدقيق المجموعات، والتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة، وعدم كفاية الأدلة المتعلقة بجوانب جوهرية في التدقيق. ووجدت سلطة التسجيل أدلة محدودة على مشاركة مسؤول التدقيق طوال فترة تنفيذ مهمة التدقيق.

وعند تحديد قيمة الغرامات المالية، أخذت سلطة التسجيل في الاعتبار التعاون الذي أبدته الشركة، وإقرارها بنتائج عملية التفتيش، وتحليلها للأسباب الجذرية للمخالفات، ووضعها خطة لمعالجة أوجه القصور، إلى جانب عوامل أخرى.

وأكدت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM) «أن المدققين المسجلين ومسؤولي التدقيق المسجلين يضطلعون بدور مهم في تعزيز الثقة بدقة وموثوقية التقارير المالية في أبوظبي العالمي (ADGM). وقد امتدت أوجه القصور التي تم تحديدها في هذه الحالة إلى عدة جوانب أساسية من عملية التدقيق. ويبقى المدققون المسجلون ومسؤولو التدقيق المسجلون مسؤولين عن جودة أعمال التدقيق التي يتم تعيينهم لتنفيذها. وستواصل سلطة التسجيل مراقبة جودة أعمال التدقيق المنفذة في أبوظبي العالمي (ADGM)، واتخاذ الإجراءات المناسبة عند عدم الالتزام بالمعايير المعمول بها».