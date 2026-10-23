8 مليارات درهم تداولات الأسهم المحلية في 5 جلسات

الأعلى ارتفاعاً في دبي خلال أسبوع

العربية للطيران 5.4%

الوطنية الدولية القابضة 5.16%

بنك المشرق 2.45%

تكافل الإمارات 1.74%



تخطت تداولات أسواق الأسهم المحلية 8 مليارات درهم خلال 5 جلسات، موزعة بواقع 5.25 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و2.85 مليار درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 2.43 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 171.3 ألف صفقة.

وحصد سهم «إعمار العقارية» النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي المالي في أسبوع بقيمة 890.9 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ344.8 مليون درهم، ثم «ديوا» بسيولة 149.4 مليون درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 5734.19 نقطة، متراجعاً بـ2.27% في 5 جلسات.

وخلال أسبوع، ارتفعت أسهم العربية للطيران 5.4%، والوطنية الدولية القابضة 5.16%، وبنك المشرق 2.45%، وتكافل الإمارات 1.74%.

وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9588.41 نقطة، منخفضاً 2.26% خلال 5 جلسات.

وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 938 مليون درهم في 5 جلسات، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 645.25 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بسيولة 555.6 مليون درهم.

وصعدت في سوق أبوظبي خلال 5 جلسات أسهم أسمنت الخليج 32.1%، ومجموعة أرام 10%، والعربي المتحد 4.38%، ورأس الخيمة للأسمنت 4.2%.