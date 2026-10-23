«فالكون تانك» يعزز ريادة الأعمال النسائية ويدعم تحويل الأفكار إلى مشاريع مستدامة

أكد خبراء ومسؤولون على هامش فعاليات «فالكون تانك»، الحدث الختامي للنسخة الثانية من أكاديمية «رائدة» التابعة لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، أهمية المبادرات النوعية في تمكين رائدات الأعمال وتطوير مشاريعهن المبتكرة عبر منصات تفاعلية تجمعهن بالمستثمرين، بما يعزز مساهمة المرأة في منظومة ريادة الأعمال ويدعم نمو المشاريع الواعدة في الإمارة.

وفي تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أوضح باسل قرقيش، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ببليسيز»، أن برنامج «رائدة» يمثل ركيزة داعمة لقطاع الأعمال في الدولة، مشيراً إلى أن مشاركة القطاع الخاص للعام الثاني توالياً تعكس الإيمان بأهمية إحداث أثر مجتمعي إيجابي، وتوفير الدعم اللازم لتحويل أفكار رائدات الأعمال إلى مشاريع ناجحة ومستدامة.

وبينت علياء البلوشي أن البرنامج يركز على تطوير مهارات المشاركات في مجالات التسويق وبناء العلامات التجارية، مشيدة بوصول عشر رائدات أعمال إلى المرحلة النهائية من «فالكون تانك»، ما يعكس ما يمتلكنه من شغف وطموح، وثمنت شراكة ودعم مجموعة «فالكون» في إنجاح هذه المبادرة.

بدورها، أشارت جويس حلاق، الرئيس التنفيذي لـ«سبارك فاوندري إم إي»، إلى أن العمل على صقل أفكار المشاركات انطلق قبل نحو شهر لتعزيز جاهزيتهن لعرض مشاريعهن ضمن الحدث الختامي، مؤكدة استمرار تقديم الدعم والمرافقة لهن في رحلتهن نحو تأسيس أعمال مبتكرة وناجحة تواكب تطلعات سوق العمل.