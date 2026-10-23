غرفة دبي العالمية تدعم توسع «ماتيتو للمرافق» في موزمبيق



دعمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، توسع شركة «ماتيتو للمرافق»، المتخصصة في الاستثمار وتطوير وتشغيل حلول مستدامة للمياه ومياه الصرف الصحي، ومقرها دبي؛ إلى موزمبيق، في إطار مساعي الشركة لمواصلة توسعها وتعزيز حضورها في القارة الأفريقية.

ومن خلال الدعم الذي قدمه مكتب الغرفة التمثيلي في موزمبيق، وتنسيق الجهود المشتركة بين الأطراف المعنية، وقعت «ماتيتو للمرافق» بالتعاون مع «ڤي بي سي»، شركة تطوير البنية التحتية التي تتخذ من موزمبيق مقراً لها، مذكرة تفاهم مع «صندوق استثمارات وأصول المياه والصرف الصحي» في موزمبيق، لتقييم وهيكلة وتمويل وتطوير مشروعين لتوفير مياه الشرب بنظام الامتياز في مقاطعتي نياسا ونامبولا، أحدهما لتوفير إمدادات المياه من بحيرة نياسا، والآخر مشروع طويل الأمد لتوفير المياه من نهر لوريو في مقاطعة نامبولا.

وقال سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي: «نحرص على فتح آفاق جديدة أمام مجتمع الأعمال في دبي للاستفادة من الفرص الواعدة في الأسواق العالمية، وتعزيز قدرته على بناء شراكات نوعية تدعم نموه وتوسعه المستدام. ونلتزم بتوفير المقومات اللازمة للشركات المحلية للتوسع دولياً انطلاقاً من دبي، بما يعزز حضورها في الأسواق ذات الأولوية ويدعم مستهدفات الإمارة في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار».

وقال وليد مدور، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «ماتيتو للمرافق»: «تعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص النموذج الأكثر فاعلية لمشاريع البنية التحتية للمياه التي تتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة، إذ تتيح للحكومات الاحتفاظ بالملكية والإشراف، مع الاستفادة من رؤوس أموال القطاع الخاص وخبراته. وقد أرست موزمبيق إطاراً واضحاً لهذا النموذج من خلال برنامج «بروآغواس»، ويسعدنا توظيف خبراتنا ضمن هذا الإطار، بما في ذلك من خلال منصة «إيه دبليو آي دي»، التي شاركنا في تأسيسها مع مؤسسة الاستثمار الدولي البريطانية. ونتوجه بالشكر إلى غرفة دبي العالمية على دعمها لنا في موزمبيق طوال هذه العملية».

وتضطلع غرفة دبي العالمية بدور محوري في دعم الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها، لتوسيع أعمالها في الأسواق العالمية الواعدة، من خلال توفير المعلومات اللازمة حول الأسواق والقطاعات المستهدفة، ومساعدتها على فهم بيئات الأعمال والمتطلبات التنظيمية في تلك الأسواق. كما تربط الغرفة الشركات بالشركاء الاستراتيجيين، وتساعدها على تحديد فرص النمو، وتنظم بعثات تجارية متخصصة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية وبناء شراكات فاعلة، بما يسهم في ترسيخ حضور الشركات المحلية على الساحة الدولية.