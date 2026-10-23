«دبي كوميرسيتي» تدعم توسع شركات التكنولوجيا بالتعاون مع مجمع هونغ كونغ-شينزن للابتكار



أعلنت دبي كوميرسيتي، المنطقة الحرة المتخصصة في التجارة الرقمية والمشروع المشترك بين سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز) ومجموعة «وصل»، تعاونها مع مجمع «هونغ كونغ-شينزن للابتكار والتكنولوجيا»، بهدف تسهيل توسع شركات التكنولوجيا بين دبي وهونغ كونغ، وتعزيز وصولها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

ويشمل التعاون إطلاق برنامج لتبادل شركات التكنولوجيا، يتيح للشركات العاملة في دبي كوميرسيتي استكشاف فرص تأسيس أعمالها في مجمع «ذا لوب هونغ كونغ بارك»، والانطلاق منه نحو أسواق هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين، مقابل تمكين الشركات من هونغ كونغ من الاستفادة من بيئة الأعمال المتكاملة في دبي لتوسيع أنشطتها في دولة الإمارات والمنطقة.

وجرى الإعلان عن التعاون خلال «منتدى دبي للأعمال - الصين»، الذي نظمته غرف دبي في مدينة شينزن، تحت شعار «زخم متسارع للعلاقات من أجل نجاح اقتصادي مشترك»، بحضور آمنة لوتاه، مدير عام دبي كوميرسيتي، وعدد من المسؤولين التنفيذيين من الجهات المشاركة.

وأكدت آمنة لوتاه، أن التعاون يعكس جهود دبي المتواصلة لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي ووجهة جاذبة للاستثمارات النوعية، مشيرة إلى أهميته في ربط منظومات الأعمال والابتكار وفتح أسواق جديدة أمام شركات التكنولوجيا، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وقالت إن دبي كوميرسيتي تحرص على تطوير شراكات دولية توفر للشركات بيئة داعمة للنمو، من خلال الجمع بين البنية التحتية المتطورة والخدمات المتخصصة وشبكات العلاقات العالمية، بما يعزز قدرتها على دخول أسواق جديدة وتوسيع أعمالها.

وأكد فينسنت ما، الرئيس التنفيذي لمجمع هونغ كونغ-شينزن للابتكار والتكنولوجيا، أن التعاون يفتح آفاقاً واعدة أمام شركات التكنولوجيا للاستفادة من الخبرات والشراكات وفرص الاستثمار المتاحة لدى الجانبين، ويسهم في تعزيز حضورها الدولي.

ويتضمن التعاون تسهيل إجراءات تأسيس الأعمال، وإتاحة الاستفادة من برامج ريادة الأعمال والمساحات المكتبية وخدمات الدعم، إلى جانب تنظيم فعاليات مشتركة للإرشاد واستعراض الحلول التقنية وربط الشركات بالمستثمرين المحتملين.

ويعد مجمع هونغ كونغ-شينزن للابتكار والتكنولوجيا منصة للتعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار ضمن منطقة هيتاو للتعاون في الابتكار العلمي والتكنولوجي، بما يوفر فرصاً للشركات للتواصل مع منظومة الابتكار في منطقة الخليج الكبرى بالصين.

ويسهم التعاون في توسيع شبكة الشراكات الدولية لدبي كوميرسيتي، وتعزيز دورها في دعم نمو الشركات العاملة في قطاعي التكنولوجيا والتجارة الرقمية، وترسيخ مكانة دبي بوابة استراتيجية للوصول إلى الأسواق العالمية.