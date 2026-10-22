«الاقتصاد والسياحة في دبي» تدعم التوسّع العالمي لمُصنّعي الأغذية خلال «سيال باريس»

أكدت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أن معرض سيال باريس 2026، الذي أقيم خلال الفترة من 17 حتى 21 أكتوبر الحالي، كان فرصة نموذجية لتأكيد مكانة دبي مركزاً عالمياً لتصنيع وتجارة الأغذية، إذ أسهمت جهود الدائرة في تسليط الضوء على نخبة من مُصنّعي الأغذية في الإمارة، ضمن إحدى أبرز المنصات الدولية المتخصصة في هذا المجال، ودعمت جهودهم الرامية إلى التوسّع في الأسواق العالمية انطلاقاً من دبي، مع إتاحة الحدث الفرصة للمصنّعين للتواصل المباشر مع المشترين والمستوردين والموزعين الدوليين، بما يدعم توسيع قاعدة صادرات الإمارة.

وأوضحت الدائرة أن وفدها إلى المعرض ضم 30 مُصنِّعاً، يمثلون مجموعة واسعة من فئات الأغذية، وضم جناح دبي، الذي نظمته دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، كلاً من مدينة دبي الصناعية والمنطقة الحرة في جبل علي «جافزا» التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، ما أبرز دور البنية التحتية الصناعية المتطورة في دبي وقدراتها اللوجستية وخدماتها التجارية في دعم المُصنِّعين، بدءاً من مرحلة الإنتاج، وصولاً إلى التوزيع في الأسواق الدولية، وسلّطت مشاركة الجهتين الضوء على منظومة الأعمال المتكاملة، التي توفرها دبي للشركات العاملة فيها، بما في ذلك سهولة الوصول إلى ميناء جبل علي، ومرافق التخزين المتطورة، وخدمات المناطق الحرة، وشبكات الربط مع الأسواق الإقليمية والعالمية.

وتدعم مشاركة دبي في معارض دولية مثل سيال باريس مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الهادفة إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة ورفع القيمة المضافة لقطاع الصناعة، وقد أسهمت المشاركة في تعزيز جهود دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لرفع جاهزية المُصنّعين العاملين في الإمارة للتصدير، وفتح آفاق جديدة أمامهم للوصول إلى الأسواق العالمية، حيث أتاح المعرض فرص التواصل المباشر بين المصنّعين في دبي والمشترين الدوليين، مع استضافة جناح دبي على مدار أيام المعرض أكثر من 600 اجتماع عمل مع مشترين وموزعين دوليين من أسواق رئيسية، شملت فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا، تأكيداً لمكانة دبي مركزاً تنافسياً لصادرات الأغذية.

وقال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «تعكس مشاركة دبي في مثل هذه المنصات الدولية الرائدة التزامنا بدعم المُصنّعين في تحويل القدرات المحلية إلى فرص عالمية. ويُعد قطاع تصنيع الأغذية ركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي في دبي، وتعزيز القيمة المضافة للقطاع الصناعي ونمو الصادرات».

وأبرزت مشاركة مدينة دبي الصناعية دور البنية التحتية الصناعية في دعم الصناعات الغذائية وتوسُّع الأعمال، كما خُصصت منطقة «جافزا» ضمن جناح دبي لاستعراض العلامات التجارية العاملة في قطاع الأغذية بالمنطقة الحرة، وإبراز دور منظومة جبل علي المتكاملة للموانئ والخدمات اللوجستية والتوزيع في ربط المصنّعين في دبي بالمتعاملين في الأسواق العالمية.

وقال عبد الله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية، المجمعات والمناطق الاقتصادية في مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «تُعد دبي مركزاً رئيسياً للتجارة الدولية في الأغذية، إذ تربط المنتجين والمصنّعين والموزعين بالأسواق في مختلف أنحاء العالم. وتبلغ قيمة صادرات «جافزا» وإعادة تصديرها من الأغذية والمشروبات 5.5 مليارات درهم، ما يمثّل نحو 35 % من إجمالي صادرات دبي في هذا القطاع. وتوفر «جافزا» للشركات الحجم التشغيلي والإمكانات والترابط اللوجستي اللازم للمنافسة على المستوى الدولي، حيث تضم أكثر من 856 شركة عاملة في قطاع الأغذية والمشروبات، يعمل نحو 10 % منها في أعمال التصنيع والمعالجة والتعبئة، وغيرها من الأعمال ذات القيمة المضافة، وقد استعرضنا في معرض سيال باريس قدرة هذه المنظومة المتكاملة على مساعدة شركات الأغذية الأوروبية على دخول أسواق جديدة، وتعزيز سلاسل التوريد، والتوسع عالمياً».

وأكد سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع الصناعي، أن إنشاء منظومة متكاملة للتصنيع والخدمات اللوجستية يُعدّ من الركائز الأساسية لتعزيز سلاسل الإمداد الغذائي العالمية، وبناء مستقبل قائم على الأمن الغذائي. وقال: «توفر مدينة دبي الصناعية بنية تحتية متخصصة، تلبّي احتياجات مختلف القطاعات وشبكة نقل استراتيجية، وبيئة عمل تعزّز فرص التعاون، بما يتيح لشركات تصنيع الأغذية والمشروبات مواصلة الابتكار، وتوسيع نطاق أعمالها وتلبية احتياجات عملائها ضمن الأسواق الإقليمية والعالمية، ترسيخاً لمكانة دبي مركزاً صناعياً عالمياً».

وأضاف: «تتيح لنا المشاركة في معرض «سيال باريس 2026» من خلال «جناح دبي» فرصة للتواصل مع أبرز الجهات الفاعلة ضمن منظومة الأغذية والمشروبات العالمية، وتسليط الضوء على المقوّمات والمزايا التنافسية التي تسهم في تعزيز مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً للصناعة والخدمات اللوجستية».

ومن خلال جناح دبي سلّطت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وشركاؤها الضوء على المنتجات المصنّعة محلياً، إلى جانب منظومة الأعمال المتكاملة، التي تدعم توسع المصنّعين في الأسواق العالمية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر توازناً وتنافسية وترابطاً مع الأسواق العالمية.