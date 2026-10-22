الإمارات بوابة «فريلاندر» العالمية.. إطلاق مرتقب لـ«فريلاندر 8» في 2027

عززت علامة «فريلاندر» خططها للتوسع في أسواق الشرق الأوسط والعالم، بإعلانها طرح النسخة الدولية من سيارة «فريلاندر 8» بخمسة مقاعد، إلى جانب الكشف عن مساعد صوتي جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن دولة الإمارات ستكون نقطة الانطلاق للمرحلة الأولى من استراتيجيتها التوسعية العالمية، مع توقع إطلاق الطراز الجديد في السوق الإماراتية خلال الربع الأول من عام 2027.

وجاء الإعلان خلال فعالية «فريلاندر نايت فول» التي أقيمت ضمن قمة شيري الدولية للمستخدمين 2026 في مدينة ووهو الصينية، حيث استعرضت الشركة النسخة الدولية من السيارة للمرة الأولى إلى جانب النسخة ذات الستة مقاعد، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة العملاء عبر خيارات متنوعة تلبي احتياجات العائلات والمستخدمين الأفراد.

وتراهن الشركة على التقنيات الذكية لتعزيز تنافسيتها، إذ كشفت عن مساعد صوتي جديد قائم على نموذج لغوي كبير مخصص لسيارات فريلاندر، يتيح تفاعلاً أكثر سلاسة وطبيعية مع السائقين، إلى جانب منظومة مقصورة ذكية مدعومة بمعالج Qualcomm SA8295P وشاشة Mini LED قياس 46.3 بوصة، فضلاً عن أنظمة مساعدة السائق من المستوى L2+ ونظام متطور لصف السيارات الذكي.

وفي مؤشر على أهمية منطقة الخليج ضمن خطط النمو المستقبلية، أعلنت فريلاندر أن المرحلة الأولى من توسعها الدولي ستبدأ من الإمارات قبل الانتقال إلى بقية أسواق الشرق الأوسط والأسواق العالمية التي تعتمد السيارات ذات المقود الأيسر، فيما تشمل المرحلة الثانية أسواق أستراليا ونيوزيلندا، تليها أوروبا القارية ثم المملكة المتحدة وأيرلندا.

كما عززت الشركة حضورها الإقليمي عبر توقيع اتفاقيتي شراكة جديدتين مع مجموعة «إي كي كانو» في البحرين ومجموعة «سعود بهوان» في سلطنة عُمان، بما يوسع شبكة توزيعها وخدماتها في المنطقة، بالتوازي مع استمرار «الطاير للسيارات» و«بريمير موتورز» كوكيلين رسميين للعلامة في الإمارات.

وأكدت لوسيا ماو، الرئيسة التنفيذية لشركة فريلاندر الدولية، أن التوسع العالمي للعلامة لا يقتصر على دخول أسواق جديدة، بل يركز أيضاً على بناء ثقة العملاء من خلال توفير منتجات متطورة وشبكات خدمات وشراكات محلية قوية تدعم النمو المستدام للعلامة التجارية.

يتواصل برنامج فريلاندر في القمة يوم 21 أكتوبر مع تجارب قيادة على مسار للعوائق وآخر معبّد. وتبرز هذه الأنشطة كيفية جمع فريلاندر 8 بين الإرث العريق والتكنولوجيا الذكية والقدرة على القيادة على مختلف التضاريس، بما يعكس شعار العلامة «ما وراء الأسطورة» ورؤيتها للبناء على إرثها بالابتكار الذكي والتصميم المتميز.