«روكفلر» يختار دبي لإطلاق أول برج أعمال يحمل اسمه عالمياً

أعلنت شركة LMD عن إطلاق مشروع برج كريستيان أ. روكفلر التجاري على شارع الشيخ زايد، في خطوة تمثل الظهور العالمي الأول لعلامة رجل الأعمال الأمريكي كريستيان أ. روكفلر في القطاع العقاري، واختيار دبي كنقطة انطلاق عالمية لأول مشروع يحمل اسمه.

ويُطوّر البرج بالشراكة بين LMD ومجموعة «أيكونيك ليفينغ» (ILG) التي تمثل كريستيان أ. روكفلر، فيما تتولى شركة «ديفمارك» عمليات المبيعات والتسويق الحصرية للمشروع.

ومن المقرر أن يصل ارتفاع البرج إلى 400 متر موزعة على 87 طابقاً، ليصبح عند اكتماله أحد أبرز المعالم التجارية في دبي، مع تقديم نموذج جديد للمكاتب الفاخرة المستوحاة من مفهوم الضيافة الفندقية، عبر دمج بيئة العمل مع مرافق متكاملة للصحة والرياضة والأعمال والمطاعم.

يقع البرج على شارع الشيخ زايد، بين محطّتَي مترو الخليج التجاري وبرج خليفة/دبي مول، على مقربةٍ من وسط مدينة دبي ومركز دبي المالي العالمي ومنطقة الخليج التجاري. ويبعد نحو خمس دقائق بالسيارة عن برج خليفة ودبي مول، ونحو 20 دقيقة عن مطار دبي الدولي.

من المقرّر الانتهاء من أعمال تشييد برج كريستيان أ. روكفلر التجاري في الربع الثاني من عام 2031، ويُطرح حالياً للبيع عبر شركة «ديفمارك». ويمكن للراغبين في الشراء زيارة مركز المبيعات في الطابق 27 من برج أنانتارا للأعمال في منطقة الخليج التجاري للتعرّف على تفاصيل المشروع.

وقال حمد العبّار، الشريك الإداري في شركة LMD UAE: «يمثّل هذا البرج توسّعاً مهماً في محفظة مشاريع LMD، ويعكس ثقتنا بمستقبل دبي كمركز عالمي للأعمال. ونسعى إلى منح الشركات مزايا تتجاوز مجرد امتلاك عنوان تجاري، من خلال الجمع بين مكاتب استثنائية ومرافق للصحة ومساحات للطعام والاجتماعات واستقبال ضيوف الشركات. ويستند هذا النهج في تطوير المساحات المكتبية ذات الطابع الفندقي إلى خبرتنا في إنشاء وجهات متكاملة مستوحاة من الضيافة في أوروبا ومصر والإمارات العربية المتحدة، لننقل هذه الخبرة إلى شارع الشيخ زايد.

وأضاف قائلاً: وجدنا في كريستيان شريكاً يشاركنا التزامنا بالجودة والقيمة طويلة الأمد، وفي ديفمارك شريكاً أدرك منذ البداية ما يمكن أن يحقّقه هذا المشروع. ومعاً، نعمل على تطوير معلم بارز يسهم في تعزيز مكانة دبي وجهةً دولية للأعمال.

وقال كريستيان أ. روكفلر: درست بعناية التوقيت والمكان الأنسب لإطلاق علامة كريستيان أ. روكفلر. فالانطلاقة العالمية لا تقوم على الحضور وحده، بل على الجاهزية. أصبحت دبي اليوم مدينة يقدّر فيها المستثمرون القيمة طويلة الأمد، والنهج المعماري المنضبط، وأهمية الأصول التي تدوم. ولطالما ارتبط اسم عائلتي، بمختلف فروعها، بالتفكير بعيد المدى وبناء المؤسسات والبنى التحتية والمدن المصمّمة لتبقى، ويأتي عملي اليوم امتداداً لهذا النهج. فقد وجدنا في LMD شريكاً يجمع بين الخبرة الراسخة والرؤية الطموحة. ومعاً، ننقل إلى شارع الشيخ زايد طابع عناوين الأعمال المرموقة في نيويورك ورقيّها.

أمّا دانيال كورمان، العضو المنتدب لمجموعة «أيكونيك ليفينغ» (ILG)، فقد صرّح قائلاً: «إنّ إطلاق مشروع يحمل اسماً بمكانة كريستيان أ. روكفلر يستدعي اختيار الشريك المناسب والمدينة المناسبة والتوقيت المناسب. ولذلك، منحنا أنفسنا الوقت الكافي لنجد ما يليق به تماماً. فشركة LMD تشارك كريستيان أ. روكفلر التزامه بالجودة وبناء قيمة مستدامة، فيما تمثّل دبي الوجهة المثالية لانطلاقة العلامة على الساحة العالمية. ويشكّل برج كريستيان أ. روكفلر التجاري الخطوة الأولى في مسيرة توسّع العلامة حول العالم، ونفخر بإطلاقه في السوق بالشراكة مع LMD».