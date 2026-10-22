«سكاي واردز طيران الإمارات» يعيد إطلاق عرض «ميل عن كل دقيقة»

أعلن «سكاي واردز طيران الإمارات» برنامج مكافأة ولاء المسافرين مع طيران الإمارات وفلاي دبي، والحائز جوائز عالمية رفيعة، عن إعادة إطلاق عرضه الشهير «ميل عن كل دقيقة»، والذي يمنح أعضاءه من زوار دبي ميلاً واحداً من أميال «سكاي واردز» مقابل كل دقيقة يقضونها في دبي، وبحد أقصى يصل إلى 7200 ميل إضافي.

ويتزامن العرض المتميز المتاح لفترة محدودة مع حلول موسم الشتاء الحافل بالمهرجانات والفعاليات والأنشطة الخارجية المقامة في مختلف أنحاء دبي، وهو يتيح ميزة إضافية للزوار القادمين من الخارج، سواء كانوا يقضون عطلتهم في المدينة أو يتوقفون فيها خلال رحلاتهم.

ويتيح العرض، الذي طرح لأول مرة عام 2021، للأعضاء كسب أميال إضافية، تضاف إلى الأميال التي يكتسبونها بالفعل من تذاكر السفر المؤهلة عن رحلاتهم مع طيران الإمارات وفلاي دبي، كما يتيح لزوار دبي الاقتراب من الحصول على مكافأتهم التالية عبر برنامج «سكاي واردز» بينما يقضون أوقاتاً ممتعة في دبي، يستكشفون خلالها المعالم التراثية والسياحية ومناطق الجذب عالمية المستوى، أو يستمتعون بتجارب متنوعة في المطاعم ومراكز التسوق والوجهات الترفيهية.

قيمة مضافة

يمكن لأعضاء «سكاي واردز طيران الإمارات»، الذين يسجلون في العرض ويحجزون رحلة ذهاب وعودة مؤهلة مع طيران الإمارات أو فلاي دبي في الفترة ما بين 21 أكتوبر و5 نوفمبر 2026، للسفر خلال الفترة من 21 أكتوبر إلى 13 ديسمبر 2026، اكتساب ميل «سكاي واردز» إضافياً مقابل كل دقيقة يقضونها في دبي. وسواء كانت زيارة قصيرة للسياحة أو العمل، أو عطلة عائلية، أو توقفاً طويلاً في دبي، يمكن للأعضاء اكتساب ما يصل إلى 7200 ميل إضافي من أميال «سكاي واردز»، وهو ما يعادل خمسة أيام من إجازاتهم في دبي، علماً بأن هذا العرض يسري على جميع درجات السفر وأنواع تذاكر السفر مع طيران الإمارات وفلاي دبي.

بالإضافة إلى عرض «ميل مقابل كل دقيقة» يمكن لأعضاء «سكاي واردز طيران الإمارات» مواصلة كسب الأميال، من خلال شبكة واسعة من الشركاء في قطاعات الفنادق، وتجارة التجزئة، ونمط الحياة في جميع أنحاء دبي، إذ يمكن للمسافرين المقيمين في فندق «أتلانتس النخلة» كسب أميال «سكاي واردز» عند إقامتهم في الفندق، بينما يمكن للراغبين في استكشاف المناظر الطبيعية الصحراوية والمعالم التراثية في دبي كسب الأميال أو استبدالها من خلال رحلات السفاري الصحراوية والجولات السياحية التي تنظمها «المغامرات العربية»، كما يمكن لعشاق التسوق جمع الأميال عند إجراء مشتريات مؤهلة في «دبي مول»، الذي يضم مجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية، والمطاعم، والوجهات الترفيهية.

المشتريات اليومية

ولاكتساب المزيد عن المشتريات اليومية يمكن للأعضاء تحميل تطبيق «سكاي واردز إيفري داي»(Skywards Everyday)، وربط ما يصل إلى خمس بطاقات دفع، وكسب الأميال لدى مئات العلامات التجارية المشاركة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تشمل قطاعات متنوعة مثل المطاعم، والتسوق، والصحة، والترفيه، وغيرها، ومع توفر فرص متعددة لكسب الأميال طوال فترة زيارتهم يمكن للأعضاء التمتع بمكافآت إضافية إلى جانب الأميال الإضافية، تنضم إلى التي يحصلون عليها من خلال حملة «ميل عن كل دقيقة».