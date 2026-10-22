غرفة رأس الخيمة تعزز التعاون الاستثماري مع «تيانخه الصينية»



بحضور صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وقّعت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة مذكرة تفاهم مع «اللجنة الإدارية لمنطقة الأعمال المركزية في تيانخه» (Tianhe CBD) بمدينة قوانغتشو الصينية، التي تعد أبرز المراكز التجارية في منطقة «غوانغدونغ-هونغ كونغ-ماكاو» الكبرى، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والأعمال بين إمارة رأس الخيمة والصين.

وقع مذكرة التفاهم سعادة الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وداي وي، أمين المجموعة القيادية الحزبية للجنة الإدارية لمنطقة الأعمال المركزية في تيانخه، نيابةً عن منطقة الأعمال المركزية في تيانخه.

وتأتي هذه المذكرة في أعقاب «قمة الأعمال بين رأس الخيمة والصين» التي عُقدت في مدينة شنجن في التاسع عشر من أكتوبر الجاري، وتهدف إلى وضع إطار للتعاون المستمر بين مجتمعي الأعمال في كل من رأس الخيمة ومنطقة «تيانهي»، التي تعتبر المركز التجاري الرئيسي في مدينة قوانغتشو، حيث تضم عدداً كبيراً من المقرات الرئيسية للشركات، والمؤسسات المالية، وشركات الخدمات المهنية والرقمية.

وبموجب مذكرة التفاهم، يعمل الطرفان على ربط الشركات المتواجدة في «تيانهي» بالعملاء والموردين والموزعين والشركاء المعنيين في كل من رأس الخيمة وقوانغتشو وعلى مستوى منطقة الخليج الكبرى، ومساعدة الشركات في الوصول إلى شركاء وفرص من خلال تنسيق الشراكات التجارية الموجهة وتبادل زيارات الوفود والمشاركة في المنتديات الاستثمارية والمعارض والفعاليات الترويجية.

وقال الدكتور راشد خلفان النعيمي: «لا شك أن توقيع هذه المذكرة يعكس الأهمية القصوى التي توليها إمارة رأس الخيمة لشراكاتها مع جمهورية الصين الشعبية، وتُعد منطقة «تيانهي» واحدة من أكثر المناطق التجارية حيوية في منطقة الخليج الكبرى، حيث توجد فيها العديد من الشركات التي تسعى للتوسع عالمياً وجذب مستثمرين من رأس الخيمة. ومن خلال مذكرة التفاهم، نسعى إلى توفير مسار واضح وعملي للشركات الراغبة في دخول سوق رأس الخيمة، مع تعريفهم بالشركاء المناسبين، وتمكينهم من الاستفادة من قاعدة صناعية متينة والوصول المباشر إلى العملاء في المنطقة». وأضاف: «هناك أكثر من 400 شركة صينية تعمل حالياً في مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، ما يعكس اختيار الشركات الصينية إمارة رأس الخيمة مقراً لأعمالها. ويتمثل هدفنا في تحويل هذه المذكرة إلى نتائج ملموسة وشراكات راسخة، والمضي قدماً في الاستثمارات، وتشجيع الشركات على التوسع وضمان استمرار التواصل بين مجتمعي الأعمال إلى ما بعد هذه الزيارة».

وقال داي وي، إن منطقة الأعمال المركزية في تيانخه تلتزم بمساعدة الشركات العاملة فيها على استكشاف أسواق دولية جديدة وإيجاد شركاء جدد. وتشكل إمارة رأس الخيمة ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً بوابة جاذبة إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وستمكننا مذكرة التفاهم مع غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة من التعاون مع شريك موثوق على أرض الواقع. ونتطلع للعمل معاً لتعزيز التعاون بين الشركات، وتبادل الوفود، وتنظيم الفعاليات المشتركة، بما يسهم في إيجاد فرص جديدة للشركات في كل من قوانغتشو ورأس الخيمة.