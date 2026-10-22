2.5 مليار درهم أرباح «راك بنك» خلال 9 أشهر بنمو 21.3%



أعلن بنك رأس الخيمة الوطني «راك بنك»، الخميس، عن نتائجه المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026.

وحقق راك بنك أرباحاً بعد الضريبة بقيمة 2.5 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بنمو قدره 21.3% على أساس سنوي، بما يعكس النمو عبر قطاعات أعمالنا الأساسية، وتنوّع مصادر الدخل، والتنفيذ المنضبط لاستراتيجيتنا. كما تضمنت النتائج مكاسب بقيمة 473 مليون درهم من بيع نشاط خدمات قبول المدفوعات للتجار.

وواصلت الميزانية العمومية نموها عبر قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد، والأعمال، والشركات، مدعومةً بنمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 11% على أساس سنوي، لتصل إلى 48.3 مليار درهم. واستقبل 12,000 شركة صغيرة ومتوسطة، وقدّم تمويلات جديدة بقيمة 4.2 مليارات درهم إماراتي. كما وسّع قطاع الخدمات المصرفية للأفراد نطاق حلول إدارة الثروات ليشمل الأسهم الرقمية والفضة الرقمية، فيما واصل قطاع الخدمات المصرفية للشركات توسيع نطاق حلول الخدمات المصرفية للمعاملات.

وواصل رأس المال القوي والسيولة الوفيرة تعزيز متانة الميزانية العمومية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.4%، ونسبة الأصول السائلة المؤهلة 14.5%. وظلت جودة الأصول قوية، مع تحسن نسبة القروض المتعثرة إلى 1.7%، فيما بقيت نسبة تغطية قروض المرحلة الثالثة من بين الأقوى في القطاع عند 85.9%، كما بلغ العائد على حقوق الملكية 23.3%، والعائد على الأصول 3.1%.