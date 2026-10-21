متسوقو دبي على موعد مع الفوز بسيارتين في مهرجان الأضواء 2026

يتيح مهرجان الأضواء 2026 للمتسوقين في دبي فرصة الفوز بسيارتين جديدتين من «سوإيست»، ضمن حملة «تسوّق وامسح واربَح»، التي تنطلق من 24 أكتوبر إلى 12 نوفمبر، وتمنح المتسوقين الذين ينفقون 200 درهم أو أكثر في المتاجر المشاركة فرصة دخول السحب الإلكتروني.

وتشمل الجوائز سيارتي «سوإيست S06 Comfort» و«سوإيست S08 Luxury»، بواقع سيارة واحدة لكل فائز، فيما تتولى مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة رعاية السيارتين بالكامل، وتهدف الحملة إلى تعزيز الإقبال على وجهات التسوق، وتحفيز الإنفاق خلال موسم الاحتفال بعيد الديوالي، عبر الجمع بين تجربة التسوق وفرصة الفوز بجوائز قيّمة.

وقال بايجو كوريش، الرئيس التنفيذي لشركة «بي. يو. زد»، المنظمة للحملة بالتعاون مع «رافل تك»: «إن المبادرة تمنح المتسوقين حافزاً إضافياً لاستكشاف مراكز التسوق والاستعداد للموسم الاحتفالي، مشيداً بدعم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وتعاون الوجهات التجارية المشاركة».

وتعتمد الحملة على منصة «رافل تك» المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتسهيل إجراءات المشاركة، والتحقق من المشتريات، وإصدار قسائم السحب إلكترونياً. ويمكن للمتسوقين مسح رمز الاستجابة السريعة المتوفر في المتاجر المشاركة، والتسجيل عبر المنصة، ثم تحميل إيصال الشراء، وبعد التحقق من استيفاء الشروط تصدر القسائم الإلكترونية، ويتلقى المشارك رسالة عبر البريد الإلكتروني، تتضمن أرقامها التسلسلية.

وتقام الحملة في 12 وجهة، تشمل الغرير سنتر، وأرابيان سنتر، وباي أفينيو، وسيركل مول، ودبي فستيفال بلازا، وابن بطوطة مول، وريف مول، وسيليكون سنترال، إلى جانب مركز بوابة الخيل المجتمعي، وثلاثة فروع من «نيو ويست زون».

ويشترط ألا يقل عمر المشارك عن 18 عاماً، وأن يكون إيصال الشراء صادراً خلال فترة الحملة، مع السماح بحد أقصى يبلغ 100 قسيمة لكل فاتورة، ومن المقرر إجراء السحب في 16 نوفمبر 2026، بمقر دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بدءاً بسيارة «S06 Comfort»، تليها «S08 Luxury».