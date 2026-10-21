أسهم دبي ومصر وقطر تنجو من تراجعات البورصات العربية

صعد مؤشر سوق دبي المالي، أمس، مرتفعاً بنسبة 0.43 %، أو ما يعادل 25.3 نقطة، مسجلاً 5859.94 نقطة، محققاً مكاسب جاوزت 4.3 مليارات درهم، بدعم أسهم البنوك، لا سيما سهمي «الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي».

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 975.1 مليار درهم في نهاية جلسة الثلاثاء، وصولاً إلى 979.4 مليار درهم بنهاية جلسة الأربعاء.

وقاد «الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي» ارتفاعات 25 سهماً في سوق دبي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ 163.94 مليون درهم مرتفعاً 0.35% ليغلق عند 11.52 درهماً.

وصعدت أسهم الوطنية الدولية القابضة 5.16%، والعربية للطيران 2.1%، ودبي الإسلامي 1.98%، ووطنية إنترناشيونال 1.88%، وسبينس 1.65%.

في حين انخفضت أسهم سكون تكافل 4.97%، وسلامة 4.9%، ودريك آند سكل 3.48%، وأمان 3.2%، واتحاد إنيرجي 1.83%.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم شركة اتحاد إنيرجي القابضة بقيمة إجمالية 80.4 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 26.8 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 3 دراهم للسهم.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 63.2 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 238 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 174.9 ملايين درهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9771.20 نقطة، منخفضاً بـ0.59 %.

وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 148.65 مليون درهم، تلاه «أبوظبي التجاري»، جاذباً 138.4 مليون درهم، ثم «أدنوك للحفر» بسيولة 90.4 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم رأس الخيمة العقارية 5.2 %، ورأس الخيمة للأسمنت 4.2 %، وأجيليتي جلوبال 4.17 %، وسوداتل للاتصالات 2.9 %، وأسمنت الخليج 2.56 %.

في المقابل، تراجعت أسهم الظفرة للتأمين 4.9 %، والبحيرة الوطنية للتأمين 4.63 %، والبنك العربي المتحد 4.46 %، وألفا داتا 4.4 %، وجلفار 2.7 %.

الأسواق العربية

على مستوى البورصات العربية، شهدت المؤشرات تبايناً في الأداء، إذ انخفض «تاسي» السعودي 0.26 %، والكويتي 0.69 %، والبحريني 0.14 %، ومسقط 1.51 %، فيما ارتفعت بورصة قطر 0.52 %، وخارج منطقة الخليج، قفز مؤشر بورصة مصر بنسبة 1.47 %.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.26 % ليغلق عند 9927 نقطة، بتداولات بلغت 4.1 مليارات ريال.

وتصدر سهم لدن الشركات المنخفضة بنسبة 9 %، وتراجعت أسهم الموارد ومدينة المعرفة والمسار الشامل ومسك وجاز وصدق وحديد وطني ومصرف الإنماء بنسب تراوحت بين 4 و7 %.

في المقابل، صعد سهم كيان السعودية بنسبة 6 % عند 4.84 ريالات، وارتفع سهما بنك الرياض والدريس بنسبة 3 %.

مصر

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الأربعاء، فيما ربح رأس المال السوقي 25.504 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.065.069 تريليونات جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 1.47 % ليغلق عند مستوى 52854 نقطة، فيما ربح مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 2.19 % ليغلق عند مستوى 65678 نقطة، بينما قفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 1.92 % ليغلق عند مستوى 24663 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 0.96 % ليغلق عند مستوى 17732 نقطة، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 0.55 % ليغلق عند مستوى 23881 نقطة.

الأردن

وانخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بنسبة 0.69 % عند 4166 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 12.6 مليون دينار، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.99 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.76 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.22 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 29 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و47 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.