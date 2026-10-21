بحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين رأس الخيمة وسريلانكا



بحث محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، مع أليكسي فونسيكا جوناسيكارا القنصل العام لجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية بدبي والمناطق الشمالية، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وتطوير العلاقات الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في رأس الخيمة وسريلانكا، وتحفيز الشركات في مختلف القطاعات على زيادة تبادل المعلومات بشأن الفرص الاستثمارية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة بحضور محمد السبب نائب مدير عام الغرفة، وسوباشيني سيلفا نائبة القنصل العام، وطرح القنصل إمكانية ترتيب منتدى استثماري مع اللجنة الاقتصادية لمدينة ميناء كولومبو، كما وجه لغرفة رأس الخيمة دعوة لحضور سريلانكا إكسبو 2027.

وقال محمد مصبح النعيمي، إن غرفة رأس الخيمة تسعى إلى تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال السريلانكي، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتنوعة في مختلف القطاعات، واستكشاف الامتيازات التي تقدمها البيئة الاستثمارية في سريلانكا للمستثمرين ورجال الأعمال من منتسبي غرفة رأس الخيمة والعكس لافتاً إلى أن العلاقات بين الإمارات وسريلانكا، تفتح المجال أمام مجتمع الأعمال في إمارة رأس الخيمة لمعرفة الخيارات المستقبلية الواعدة في سريلانكا. وأعرب القنصل عن سعادته بهذا اللقاء الذي يأتي لمناقشة تعزيز آليات التعاون المثمر والبناء بين الجانبين.