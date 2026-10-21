إطلاق خطة تأمين على الحياة تتيح استرداد 100 % من الأقساط في الإمارات

أعلنت «بوليسي بازار» (Policybazaar.ae)، المتخصصة في قطاع التأمين بدولة الإمارات، بالتعاون مع شركة «اللاينس للتأمين»، إطلاق خطة «سمارت ريتيرن» للتأمين على الحياة لمدة محددة، التي تجمع بين توفير الحماية المالية للأسرة، وإمكانية استرداد كامل أقساط التأمين الأساسية المدفوعة، وفق شروط محددة.

وتهدف الخطة إلى معالجة أحد أبرز أسباب تردد الأفراد في الاشتراك بالتأمين على الحياة، والمتمثل في الاعتقاد بأن الأقساط المدفوعة تضيع في حال انتهاء مدة الوثيقة دون وقوع مطالبة تأمينية، وتوفر الخطة تغطية مالية للمستفيدين في حال وفاة الشخص المؤمن على حياته خلال سريان الوثيقة، عبر دفع مبلغ التأمين بالكامل في دفعة واحدة.

وتتضمن الخطة خيار «الخروج الذكي»، الذي يتيح لحاملي الوثائق التي تمتد 30 عاماً أو أكثر إنهاء الوثيقة لمرة واحدة خلال فترة محددة مدتها عام، تبدأ قبل ست سنوات من تاريخ انتهائها، مع استرداد 100 % من أقساط التأمين الأساسية، التي سددوها.

وقال نيراج غوبتا، الرئيس التنفيذي لشركة «بوليسي بازار»، إن الخطة تستهدف توفير حماية مالية للأسر خلال المراحل التي تكون فيها التزاماتها مرتفعة، بما يشمل نفقات التعليم والإيجار والقروض السكنية، مع إتاحة فرصة لاسترداد الأقساط الأساسية وفق الشروط المحددة.

من جانبه قال رامي عبد الكريم المغربي، المدير العام لشركة «اللاينس للتأمين»، إن الخطة تجمع بين بساطة التأمين على الحياة وتكلفته المناسبة، ومرونة تلبي احتياجات العملاء، مشيراً إلى أن التعاون يهدف إلى تسهيل مقارنة الخيارات التأمينية، والوصول إلى التغطية المناسبة.

وتتوفر الخطة للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و65 عاماً، مع إمكانية استمرار التغطية حتى سن 85 عاماً، ومدد تأمين تبدأ من خمس سنوات، ويمكن سداد الأقساط بالدولار الأمريكي شهرياً أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوياً،

كما تشمل الوثائق تغطية تلقائية ضد مخاطر الحروب والأعمال الإرهابية، التي لا يشارك فيها المؤمن عليه مباشرة، بحد أقصى مليون دولار للشخص الواحد، ويحصل العملاء الذين يختارون مدة تأمين تقل عن 30 عاماً، ومبلغ تأمين يبلغ 500 ألف دولار أو أكثر على خصم بنسبة 20 % على الأقساط.

وتتوفر «سمارت ريتيرن» عبر منصة «بوليسي بازار»، التي تتيح مقارنة الخيارات والحصول على عروض الأسعار والاستعانة بمستشارين مرخصين لاختيار التغطية المناسبة.