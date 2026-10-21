الاتحاد للشحن تنقذ دبّين بنيّين وتنقلهما من روسيا إلى أيرلندا



أسهمت الاتحاد للشحن، ذراع الشحن والخدمات اللوجستية التابعة للاتحاد للطيران، في نقل دبّين بنيّين تم إنقاذهما من روسيا، إلى موطنهما الجديد في محمية «وايلد أيرلاند» للحياة البرية، الواقعة في مقاطعة دونيغال بأيرلندا، في خطوة تعكس التزام الشركة برعاية الحيوانات وحمايتها، ودعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على الحياة البرية.

وعاش الدبّان «بو» و«تيابا» لسنوات في ظروف غير ملائمة في داغستان بروسيا؛ إذ سبق استخدام «بو» في عروض السيرك، فيما كان «تيابا» محتجزاً في حديقة تتيح للزوار التفاعل المباشر مع الحيوانات. وفي 4 أغسطس 2026، وصل الدبّان إلى أيرلندا، لتُختتم بذلك رحلة إنقاذ دولية استمرت خمس سنوات، قادها كيليان ماكلوغلين، مؤسس محمية «وايلد أيرلاند» ومديرها، بمشاركة أكثر من 100 شخص من دول عدة، تضافرت جهودهم لتأمين حياة أفضل للدبّين. ولعبت الاتحاد للشحن دوراً محورياً في إنجاح مهمة الإنقاذ، إذ تولّت نقل الدبّين من موسكو إلى دبلن عبر مركز عملياتها في أبوظبي. وبالتعاون الوثيق مع مطارات أبوظبي وشركة «فيلورا»، نسّقت فرق العمل إجراءات المناولة المتخصصة وترتيبات عبور الدبّين في مطار زايد الدولي، لضمان سلامتهما وراحتهما طوال الرحلة.

وتستند خبرة الاتحاد للشحن في نقل الحيوانات الحية إلى حصولها على شهادة اعتماد مركز التميز للخدمات اللوجستية المستقلة لنقل الحيوانات الحية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي، بما يعكس التزامها بأعلى معايير السلامة والرعاية والرفق بالحيوان في جميع مراحل النقل.

وقال ستانيسلاس بران، الرئيس التنفيذي لشؤون الشحن في الاتحاد للطيران: «نؤمن في الاتحاد للشحن بأن شبكتنا العالمية وخبراتنا المتخصصة تتيح لنا الإسهام بدور فاعل في حماية الحياة البرية ودعم جهود الرفق بالحيوان. وتجسد قصة إنقاذ الدبّين «بو» و«تيابا» الأثر الذي يمكن أن تحققه الجهود المشتركة في منح الحيوانات فرصة جديدة لحياة أفضل، ونفخر بمساهمتنا في إنجاح هذه المهمة الاستثنائية بالتعاون مع شركائنا، لنؤكد أن دورنا يتجاوز ربط الأسواق حول العالم، ويمتد إلى ترك أثر إيجابي وملموس».

وانتقل الدبّان في سبتمبر إلى موطنهما الجديد وسط الغابات في محمية «وايلد أيرلاند»، حيث بدأت تظهر عليهما مؤشرات مشجعة على التعافي، وهما يتأقلمان تدريجياً مع بيئتهما الطبيعية الجديدة.

وقال كيليان ماكلوغلين، مؤسس محمية وايلد أيرلاند ومديرها: «بعد خمس سنوات حافلة بالتحديات، تغمرنا سعادة كبيرة ونحن نرى الدبّين «بو» و«تيابا» يصلان أخيراً إلى موطنهما الجديد. وما كان لهذه المهمة أن تنجح لولا ما أبداه أشخاص من مختلف أنحاء العالم من إنسانية وإصرار وروح تعاون، وبفضل تضافر جهودنا جميعاً، استطعنا أن نمنح هذين الدبّين فرصة لحياة أفضل».

وتولت شركة موندانس برودكشنز للإنتاج الفني، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، توثيق رحلة إنقاذ الدبّين في فيلم وثائقي يروي تفاصيل المهمة والتحديات التي واجهتها على مدى خمس سنوات. ومن المتوقع عرضه خلال عام 2027.

وصرح شين برينان، الرئيس التنفيذي لشركة موندانس برودكشنز: «إن رؤيتي لكيليان ماكلوغلين والاتحاد للشحن والعديد من الشركاء الدوليين وهم يتكاتفون لمنح دبّين عانيا الإهمال فرصة جديدة للحياة، أعادت إليّ الأمل في عالم يبدو أحياناً أكثر بشاعة يوماً بعد يوم. وبصفتنا صُنّاع أفلام، كان توثيق هذه الرحلة الاستثنائية التي امتدت عبر قارات عدة شرفاً كبيراً وتجربة خضناها بكل شغف».