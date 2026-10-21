صعود المؤشرات اليابانية بدعم نمو الصادرات



ارتفعت المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الأربعاء بدعم نمو الصادرات للشهر الثالث عشر على التوالي، ومع صعود أسهم شركات أشباه الموصلات. وارتفع ​المؤشر نيكاي بفضل تجدد التفاؤل ‌بشأن الطلب ​في قطاع الذكاء الاصطناعي الذي يشهد ازدهاراً كبيراً.

وصعد المؤشر نيكاي 0.85 % ليغلق عند 64621.24 نقطة، مقلصاً بذلك مكاسب سجلها في وقت سابق تجاوزت 2 %. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.86 ⁠% ليسجل 4043.73 نقطة. وارتفعت الأسهم الأمريكية خلال الليل، وتلقت المعنويات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي دفعة أيضاً بفضل تحقيق سبيس إكس أول أرباح وهي مدرجة في البورصة.

ووردت أنباء عن أن شركات بايت دانس وعلي بابا وتنسنت طلبت من إنفيديا أكثر من ثلاثة ملايين ‌وحدة معالجة الرسومات (جي.بي.يو) من طراز (آر.تي.إكس برو 5500) بقيمة ‌تتجاوز 35 مليار دولار.

وأظهرت بيانات حكومية الأربعاء أن صادرات ‌اليابان في سبتمبر ارتفعت 16.7 % على أساس سنوي، وهي نسبة ​أقل من التوقعات لكنها ‌لا تزال ​تدل على متانة الطلب ⁠على أشباه الموصلات والمنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وقالت ماكي ساوادا محللة الأسهم في نومورا سكيوريتيز تعليقاً على إعلان سبيس إكس «استجابت ​سوق ⁠الأسهم إيجابياً ⁠على ما يبدو لحقيقة أن الإيرادات والربح العائد على السهم في هذه النتائج فاقا توقعات السوق».

وجاء اتجاه السوق ⁠إيجابياً بشكل عام مع ارتفاع 152 من أصل 225 سهماً مدرجاً على المؤشر نيكاي وانخفاض 71.

وسجلت أسهم أكبر ارتفاع من حيث النسبة المئوية على المؤشر، وهي سهم ريزوناك هولدنجز بنسبة 5.26 بالمئة، ‌يليه سهم جيه.إكس أدفانسد ميتالز بنسبة 4.13 %، ثم سهم ميتسوي ​كينزوكو الذي زاد 3.77 %.

أما الأسهم التي سجلت أكبر خسائر، فهي شيفت بانخفاض 3.52 بالمئة، يليه سهم شيسيدو بنزوله 2.64 %، ثم سهم سابورو هولدنجز بخسارة 2.25 ​%.