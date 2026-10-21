"بينانس": جيل جديد يرسم ملامح مستقبل الخدمات المالية الرقمية في المنطقة

كشفت بيانات جديدة من بينانس أن 50% من مستخدميها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً، وترتفع هذه النسبة إلى 54% في باكستان.

وتشير بيانات بينانس أيضاً إلى توسّع استخدام الأدوات المالية الرقمية، حيث استخدم 52.9% من المستخدمين الذين أكملوا التحقق من الهوية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان منتجين أو أكثر من فئات منتجات بينانس، فيما سجلت الإمارات أعلى معدل لتبنّي المنتجات المتعددة بنسبة 69.3%.تلتها البحرين بنسبة 57.2%

ووفقاً لدراسات سابقة أجرتها بينانس للأبحاث (Binance Research)، تتصدّر المنطقة معدلات النمو عالمياً في ادخار العملات المستقرة عبر (Binance Earn)، بعدما ارتفعت حصتها من إجمالي أرصدة العملات المستقرة على المنصة من 5.53% إلى 9.21%،

وفي ظل هذا التوجه، أطلقت بينانس مبادرة «قافلة 2026»، التي تجمع المستخدمين المؤهلين في المنطقة حول رحلة مالية مشتركة، مع مجموعة مكافآت إجمالية بقيمة مليون دولار أمريكي بعملة USDC.

واستُلهم اسم «قافلة» من مفهوم المضي قدماً معاً، مع احتفاظ كل فرد بطموحاته وأهدافه الخاصة.

تُطبّق الشروط والأحكام. تخضع المشاركة والمكافآت لشروط الأهلية ومدى التوفر في كل سوق. تنطوي الأصول الافتراضية على تقلبات ومخاطر مرتفعة وقد تفقد قيمتها. لا تُعدّ هذه المعلومات نصيحة مالية.