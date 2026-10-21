"دي بي ورلد" تشغل 17 رافعة كهربائية جديدة في محطة الحاويات بجدة



أعلنت مجموعة دي بي ورلد عن تشغيل 17 رافعة جسرية كهربائية مؤتمتة جديدة ذات إطارات مطاطية (AeRTG) في محطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة الإسلامي بالسعودية، ضمن استثمار بقيمة 56 مليون دولار، يستهدف رفع الكفاءة التشغيلية وتطوير عمليات مناولة الحاويات وخفض الانبعاثات الكربونية. كما تندرج الرافعات الجديدة ضمن برنامج تطوير وتحديث محطة الحاويات الجنوبية باستثمارات تبلغ قيمتها 800 مليون دولار، وتشمل تحديث البنية التحتية وتوسعة ساحات الحاويات، إلى جانب خطط لزيادة الطاقة الاستيعابية السنوية للمحطة من 3.9 ملايين إلى 5 ملايين حاوية نمطية.

وتسهم الرافعات الجديدة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية لكل رافعة بنسبة تقارب 64 % مقارنة بالرافعات التقليدية العاملة بالديزل،، وتعزز قدرات المحطة على مناولة الحاويات، بما يدعم توجهها نحو عمليات أكثر كفاءة واستدامة.

ويضم أسطول المحطة حالياً 77 رافعة جسرية ذات إطارات مطاطية، منها 50 رافعة كهربائية مؤتمتة، تمثل نحو 65 % من إجمالي الأسطول، ما يعكس التقدم في التحول نحو المعدات الكهربائية وتقليل الاعتماد على الديزل. وتتميز الرافعات الجديدة بأنظمة أتمتة متقدمة وتقنيات ذكية لتحديد المواقع والتحكم عن بُعد، تتيح مناولة الحاويات بدقة وانتظام أكبر، وتعزز موثوقية العمليات داخل ساحات المحطة. ويتولى المشغلون إدارة الرافعات من محطات تحكم مخصصة، فيما تلغي أنظمة التشغيل الكهربائية الانبعاثات المباشرة الناتجة عن احتراق الديزل أثناء التشغيل، إلى جانب خفض مستويات الضوضاء.

وقال محمد الشيخ، الرئيس التنفيذي، «دي بي ورلد» المملكة العربية السعودية: «تتركز استثماراتنا المستمرة في جدة على تطوير محطة أكثر كفاءة وموثوقية وتنافسية، بما يلبي احتياجات متعاملينا ويواكب النمو في حركة التجارة. يساعدنا الجمع بين الأتمتة والتحول إلى المعدات الكهربائية على رفع قدراتنا التشغيلية والحد من الأثر البيئي لعملياتنا. يأتي هذا التوجه امتداداً لالتزامنا طويل الأمد تجاه المملكة العربية السعودية، من خلال تطوير البنية التحتية والإمكانات اللازمة لدعم طموحاتها في قطاع التجارة والخدمات اللوجستية».

وتعزز هذه الاستثمارات دور ميناء جدة الإسلامي بوصفه إحدى البوابات الرئيسية للتجارة في المملكة، عبر تطوير الخدمات المقدمة للخطوط الملاحية وأصحاب البضائع، وتوفير روابط تجارية أكثر كفاءة وموثوقية مع الأسواق الإقليمية والعالمية.