بنك الفجيرة الوطني يطلق تحسينات جديدة على تطبيق «إن بي إف دايركت»



أعلن بنك الفجيرة الوطني إطلاق مجموعة من التحسينات الجديدة على تطبيقه للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك «إن بي إف دايركت» (NBF Direct)، في خطوة جديدة ضمن مسيرته للتحول الرقمي، وتأكيداً لالتزامه بتقديم خدمات مصرفية ميسرة تتمحور حول احتياجات العملاء.

وتسهم التحسينات في توسيع نطاق الخدمات المصرفية الذاتية المتاحة عبر التطبيق، وتبسيط المعاملات المصرفية اليومية، ومنح العملاء مزيداً من التحكم في إدارة شؤونهم المالية. وتأتي هذه التحديثات في إطار استثمارات البنك المتواصلة في الابتكار الرقمي، بهدف توفير تجربة مصرفية أكثر تكاملاً تواكب احتياجات العملاء المتطورة.

وفي إطار التحسينات، أصبح بإمكان العملاء طلب خطابات المديونية مباشرة عبر تطبيق «إن بي إف دايركت»، دون الحاجة إلى زيارة أحد فروع البنك لتقديم الطلب. كما يمكنهم استلام الخطابات بعد إصدارها عبر البريد الإلكتروني أو من أحد فروع بنك الفجيرة الوطني، بما يوفر لهم مزيداً من الراحة والمرونة.

وأطلق البنك خدمة الإشعارات الفورية لمستخدمي الأجهزة التي تعمل بنظام IOS، بما يتيح لهم الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بالأنشطة والخدمات المصرفية المهمة في الوقت المناسب. وتوفر هذه الميزة قناة تواصل أكثر مباشرة وسهولة لإيصال الإشعارات والتحديثات الأساسية للعملاء.

وتشمل التحسينات الجديدة كذلك خدمات إدارة البطاقات الائتمانية، حيث أصبح بإمكان العملاء إدارة حدودهم الائتمانية بمرونة أكبر من خلال التطبيق. ويمكن للعملاء تعديل الحد الائتماني بالكامل قبل استخدام البطاقة، وبعد استخدامها، تخفيض الحد إلى قيمة المبلغ المستخدم مضافاً إليه 5 %، بما يمنحهم تحكماً أكبر في حدودهم الائتمانية.

ويتيح التكامل مع منظومة التمويل المفتوح للعملاء مشاركة معلومات حساباتهم المصرفية بأمان مع تطبيقات الجهات الخارجية المعتمدة، وربط حساباتهم لدى بنوك متعددة في مكان واحد. ومن خلال تسهيل الوصول إلى المعلومات المالية عبر مختلف المنصات المصرفية، تسهم هذه الميزة في توفير تجربة مصرفية أكثر ترابطاً وشفافية.

وتعكس التحسينات التزام بنك الفجيرة الوطني المتواصل بتطوير بنيته التحتية الرقمية وتوسيع نطاق الخدمات المتاحة عبر قنواته الرقمية. وفي ظل تطور توقعات العملاء والتقنيات المصرفية، يواصل البنك التركيز على تطوير حلول عملية مدعومة بالتكنولوجيا، تسهل الوصول إلى الخدمات المصرفية، وتبسط إدارة الشؤون المالية، وتدعم الابتكار الرقمي على المدى الطويل.