"الإمارات للألمنيوم" تعلن استعادة نصف خلايا الصهر في «الطويلة»



أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، الأربعاء، استكمال عمليات الإصلاح وإعادة تشغيل نصف خلايا الصهر في مصهر الطويلة التابع للشركة.

وتوقفت العمليات في مصهر الطويلة بشكل اضطراري وطارئ في 28 مارس نتيجة الهجمات الإيرانية على منطقة خليفة الاقتصادية في أبوظبي، والتي أدت إلى إخلاء موقع الطويلة بالكامل.

وتعمل فرق شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على إصلاح كل خلية صهر وإعادة تشغيلها بصورة تدريجية، مع مواصلة العمل على خطوط الإنتاج الثلاثة في الطويلة بالتوازي. ومنذ استئناف تشغيل أول خلية صهر بعد إصلاحها في 26 مايو، نجحت الشركة في استعادة تشغيل 631 خلية من إجمالي 1.262 خلية صهر في الطويلة، بما يعادل 50 % من إجمالي الخلايا.

وتستغرق خلية الصهر عادة نحو أسبوع بعد إعادة تشغيلها حتى تستقر وتصل إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة. ويستخدم جزء من المعدن المصهور لإعادة تشغيل خلايا الصهر التالية، فيما يُنقل الجزء المتبقي إلى مسبك الشركة لصبه وتحويله إلى منتجات نهائية من الألمنيوم.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يمنحنا التقدم المستمر الذي أحرزناه ثقة بقدرتنا على استعادة الطاقة الإنتاجية الكاملة في مصهر الطويلة خلال الربع الأول من عام 2027. وتمثل استعادة العمليات في الطويلة أكبر تحدٍ تشغيلي في تاريخ الشركة، حيث يواصل آلاف الزملاء العمل بتفانٍ على مدار الساعة لتحقيق هذا الهدف. وتعكس هذه الجهود روح العزيمة والتكاتف التي تتميز بها كوادرنا، وإصرارنا على تجاوز التحديات واستعادة عملياتنا بكفاءة أكبر، لمواصلة مسيرتنا نحو مستقبل أكثر قوة ومرونة».

وتسبب الإيقاف الطارئ للعمليات في تجمد الألمنيوم المصهور داخل جميع خلايا الصهر في الطويلة، ما أدى إلى تكوّن كتل من المعدن الصلب يصل وزنها إلى 45 طناً، ويتعين إزالتها قبل إعادة تشغيل الخلايا. ويمكن بعد ذلك إعادة تشغيل نحو 80 % من خلايا الصهر، فيما تتطلب الخلايا المتبقية أعمال إصلاح وإزالة بطانتها الداخلية وإعادة تبطينها، وفقاً لمدة تشغيل كل خلية قبل الحادث.

وتُعد أعمال إزالة بطانة خلايا الصهر وإصلاحها وإعادة تبطينها عند الانتهاء من عمرها التشغيلي من العمليات الدورية المعتادة في صناعة الألمنيوم. وتمكنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من زيادة قدرتها على إصلاح خلايا الصهر وإعادة تشغيلها بأمان في الطويلة إلى أكثر من ثلاثة أضعاف المعدل المعتاد في برامج الصيانة الدورية، وذلك من خلال تحسين سير العمل، وإضافة معدات جديدة، وتعزيز قدرات فرق العمل، وتطوير عمليات صناعية مبتكرة.

واستفادت الشركة من أعمال استعادة الإنتاج لتسريع تنفيذ مشروع تجريبي لتقنية جديدة في الطويلة، كان سيتطلب في الظروف العادية إيقاف خلايا الصهر العاملة أثناء أعمال الإنشاء. ويتضمن المشروع التجريبي تطبيق تحديثات تقنية E40 على 13 خلية صهر تعمل بتقنية DX، بهدف اختبار أداء التقنية وإثبات فعاليتها قبل تطبيقها على نطاق واسع في جميع خلايا الصهر البالغ عددها 808 خلايا تعمل بتقنية DX في الطويلة.

وفي حال تطبيق تقنية E40 التي طورتها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على جميع خلايا الصهر العاملة بتقنية DX، فمن الممكن أن تسهم في زيادة إنتاج المعدن المصهور بمقدار 67 ألف طن سنوياً.

وتواصل مصفاة الطويلة للألومينا الإنتاج عند نحو 50 % من طاقتها الإنتاجية الكاملة. ورغم جاهزية المصفاة من الناحية التقنية لزيادة الإنتاج، فإن توقيت هذه الزيادة يعتمد على أوضاع سلسلة التوريد واستراتيجية الشركة في توريد الألومينا.